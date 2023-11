DOST scholars nagtapos ng doctorate program sa Italya

Nakumpleto kamakailan ng Filipino DOST scholars na sina Noel Salvoza at Lorraine Kay Cabral ang kanilang post-graduate course sa Molecular Biomedicine noong October 23.

Natapos rin nila ang kanilang pananaliksik tungkol sa mga sakit sa atay sa Trieste University at sa Italian Liver Foundation. Layon ng kanilang scholarship sa Italya ang mahasa sila sa molecular approach sa cancer biology, genetics, jaundice, at metabolic diseases.

Ang Filipino DOST scholars na sina Noel Salvoza (kaliwa) at Lorraine Kay Cabral (kanan).

Nagbukas ng daan sa kanilang pag-aaral at pananaliksik dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng Philippine Department of Science and Technology (DOST), Philippine Council for Health Research and Development ng DOST (DOST-PCHRD), University of Trieste (UNITS), at Fondazione Italiana Fegato (FIF) o Italian Liver Foundation.

Kasama sa programa ang paghikayat sa iba pang mga Pinoy na doktor at scientist na makibahagi sa programa ng DOST at pag-ibayuhin ang kanilang pag-aaral ng medisina sa pakikipagtulungan sa mga unibersidad at sentro ng pananaliksik sa Italya.

“They wanted to create a sort of Philippine Liver Network wherein clinicians and researchers can work together to benefit liver diseases through research and development,” sabi ni Salvoza.

“Merong siyang goal which is to train us, mentor us and eventually, ngayon na babalik na kami sa Pilipinas kasama doon sa program is, bigyan kamin ng proper allocation kung paano namin maide-deliver sa Pilipinas ‘yung pinag-aralan namin,” sabi ni Cabral.

Naging malaking hamon para kina Salvoza at Cabral ang pag-aaral sa Italya. Kailangan nilang pag-aralan ang Italian language at nagsimula ang kanilang scholarship noong pandemya.

Pero sa halip na panghinaan ng loob, tumutok sila sa pag-aaral at ibinuhos ang oras para mag-research, mag-experiment, at para sa pagsusulat at paglalathala ng scientific articles tungkol sa kondisyong may kinalaman sa atay, mula sa simpleng mga sakit hanggang sa mga komplikadong kondisyon tulad ng cancer.

Hinangaan naman ang founder ng Italian Liver Foundation na si Professor Claudio Tiribelli sa sipag at dedikasyon nina Salvoza at Cabral.

“The program is very successful. Filipinos in the program are something totally new to the country. I’m proud to be part of it and we have good people working very hard on this project,” sabi ni Claudio Tiribelli, Founder of the Italian Liver Foundation.

Sa pagbabalik sa Pilipinas, nais nina Salvoza at Cabral na maging tulay upang mapaigting ang pananaliksik sa molecular hepatology at maibahagi ang kanilang mga natutunan na posibleng magbukas ng mga oportunidad sa larangan ng medisina para sa mas epektibong mga solusyon at mas makabagong paggamot.

“Gusto ko talagang maging liason officer between reasearch and clinics kasi as you can see sa Philippines kasi hindi ganun ka-involved yung doctors sa research. Hopefully in the future yung kind of medical research at least at par with the European standards po tayo,” sabi ni Salvoza.

“Kailangan talaga na i-push natin na magkaroon ng more information especially about molecular medicine sa Pilipinas na makita globally” sabi ni Cabral, DOST scholar.

Bukod sa pagpapabuti pananaliksik sa Pilipinas layunin din ng scholarship program ng DOST na bumuo ng isang grupo ng local experts sa molecular biomedicine.

Para kina Salvoza at Cabral, mahalagang maipagpatuloy ang pagsisikap nila na makatulong sa bansa sa larangan ng medisina.

Sa pamamagitan ng edukasyon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na abutin ang kanilang mga pangarap, magsilbing inspirasyon sa mga kapwa Pilipino at higit sa lahat, ang maging bahagi ng pag-unlad ng Pilipinas.

