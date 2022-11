Seresa Lapaz | TFC News New Zealand

NEW ZEALAND - Nasa New Zealand na ang RP Blu Boys softball team para sa Men's Softball World Cup sa Auckland. Labindalawang koponan mula sa iba-ibang bansa ang maglalaban-laban sa isang 50-game tournament para sa world championship mula Nobyembre a-bente sais hanggang Disyembre kuwatro.

Pasok sa Asia Cup qualifier ang RP Blu Boys na pumangalawa sa Japan kaya nakapasok sa Men's Softball World cup.

“Ang lakas ng mga kalaban kaya...successful na yung pag-qualify. Ma-expose lang ang mga bata at magandang performance dito sa world cup,” sabi ni RP Blu Boys Head Coach Jasper Cabrera.

Pasok sa Group A ang Philippine team na makakaharap ang US na pampito sa World Softball ranking. Makakalaban din ng Pilipinas ang Argentina, Cuba, Czech Republic at ang host na New Zealand.

Aabante sa super round ang papasok sa top three sa kada grupo. At maglalaban sa World Championship Finals ang top two winners ng super round.

“Itong bracket namin talaga napakalakas nandyan yung malakas sa world champion, ‘yung defending champion, Argentina and past world cup, NZ. Tapos itong pinaghanda talaga basta maganda lang ipakita ng mga bata. At ang target namin yung USA, Cuba and Czech - basta maganda ang pakita nila para manalo kami,” sabi ni coach Cabrera.

‘”Yung mga kalaban syempre malalakas kasi world cup. Pero sa team namin hindi po namin iniisip na malakas ‘yung kalaban basta kami laro lang kami, teamwork and ‘yung fighting spirit po ng bawat isa,” ani RP Blu Boys Team Captain Micheal Pagkaliwagan.

Bagamat itinuturing na underdog, nagpapasalamat ang RP Blu Boys sa mga kababayan sa Auckland sa mainit na pagtanggap at suportang ibinibigay sa kanila.

Umaasa pa rin ang softball team ng Pilipinas na maipapakita nila ang kanilang galing lalo't may Pinoy crowd na sumusuporta sa kanila.

