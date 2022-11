MAYNILA — Tinalakay na ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement nitong Lunes ang panukalang batas na magpapalawig sa corporate life ng National Housing Authority (NHA).

Nakatakdang matapos sa 2025 ang corporate life ng NHA matapos buuin noong 1975. Sa ilalim ng panukalang batas, target na palawigin nang panibagong 50 years ang buhay ng NHA.

Sa pagdinig, sinabi ni Undersecretary Avelino Tolentino III ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) na pabor sila sa panukalang batas.

"We would like to note that NHA is integral part of the housing family. In the last several years it has produced more than 25 percent of housing production for the sector. It also administers many government lands, many government properties, and... employs around 3,000 employees," ani Tolentino.

Giit pa ni Tolentino, gaya ng ibang GOCC o government-owned and controlled corporation, may kakulangan ang NHA sa operasyon nito, pero hindi ito sapat na rason para hayaan na mag-expire ang charter nito.

Hirit din nila, madaliin ang pagpasa sa panukala dahil baka mag-alisan ang mga mahuhusay na empleyado nito na sanay sa housing production.

Kung makita kasi aniya ng mga empleyado na matatagalan ang pagpasa sa NHA charter renewal, baka sila na mismo ang maghanap ng ibang mapapasukan na magiging problema sa housing sector.

Sabi naman ni NHA General Manager Joeben Tai, inihahanda nila ang bagong NHA charter na nakatakdang isumite sa Senado.

Kailangan kasi aniyang baguhin ang ilang mandato para maging akma sa housing program ng Marcos administration na target makapagpatayo ng 6 milyong pabahay sa loob ng 6 na taon.

Pero ang Department of Finance, tutol sa extension ng NHA charter.

Paliwanag ni DOF Undersecretary Catherine Fong ng Privatization and Corporate Affairs Group, naipasa na kasi ang mandato at trabaho ng NHA sa bagong tatag na DHSUD.

"The proposed functions of NHA are already within the DHSUD mandate... NHA additional mandate may create redundancy of functions if not possible conflict with DHSUD," aniya.

Ipinunto rin ng DOF ang mababang paggamit ng pondo ng NHA at mabagal na pagpapatayo ng mga pabahay.

Sa operational at financial performances ng NHA sa paggawa ng mga pabahay, sinabi ni Fong na nasa average na 39 percent lang ang accomplishment nito mula 2018 hanggang 2021.

Sa collection efficiency naman, 52 percent ang average sa parehong period.

Pagdating sa subsidy utilization, ang NHA ang isa sa may pinakamaraming natatanggap na subsidiya sa gobyerno nitong 2018-2021 na aabot sa P318.51 bilyon, habang ang utilization o paggamit ng pondong ito ay P67.37 bilyon o 21 percent lamang.

Sa Commission on Audit 2021 report naman aniya, sinabi na maraming na-delay na pagtatayo ng pabahay, mababang occupancy rate at mabagal na turnover ng housing unit.

Sabi naman ni Tolentino, noong buuin ang DHSUD, line function ang ibinigay sa kagawaran. Kasama dito ang housing grants, emergency assistance grants, regulatory at technical assistance sa mga lokal na pamahalaan.

Pero kung may mga proyekto aniya para sa housing development ay mas magagawa ito ng NHA.

Tugon naman ni Tai, ang NHA bilang social corporation ay limitado lang ang puwedeng ipasang halaga sa mga pabahay kaya hindi kumikita nang mataas.

Binibigyan lang sila aniya ng ceiling ng pupwedeng kolektahin sa housing projects.

Sa nakalipas naman na Duterte administration, sa nagawa nilang mga pabahay, 60 percent ang ipinamigay o grants.

"Due to presidential pronouncement, binibigay na lang po yung mga bahay through grants. Karamihan po ito, yung mga bahay sa Yolanda at sa Marawi housing, so doon po kami nagkakaproblema with regards to our recovery of funds," aniya.

Upang mas mapag-usapan pa ang panukala, magpapatawag muli ng pagdining ang komite hinggil dito.