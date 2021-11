Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagbaba ngayong Linggo ng travel ban sa 7 bansa sa Europa ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) bilang paghihigpit sa banta ng Omicron variant ng COVID-19.

Idinagdag ang Austria, Czech Republic, Hungary, The Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy sa mga bansa na nasa Red List, na delikado sa COVID-19.

Una nang nagpataw ng travel ban ang Pilipinas sa 7 bansa sa Africa, kabilang ang South Africa, Bostwana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, at Mozambique.

Ang mga taong magmumula sa nabanggit na lugar, anuman ang vaccination status ay hindi papayagang makapasok ng bansa. Tanging mga Pilipinong babalik sa bansa ang papayagang makapasok mula sa mga nasabing Red List countries.

Nilinaw naman ng gobyerno na hindi pa pinal ang desisyon kung ipatutupad din ang travel restriction sa Hong Kong.

Una nang sinabi ng tagapagsalita ng National Task Force Against COVID-19 na si retired general Restituto Padilla, na pinag-aaralan na ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng paghihigpit at pagpapalawig ng border control sa mga bansang kinakitaan ng Omicron variant.

“Napag-uusapan na po especially sa mga high risk areas pero ‘yung atin pong ginawang classification kamakailan kung saan lesser ang risk at pinahihitulutan na natin ang pagpasok at mas maikling panahon ng quarantine sa isang pasilidad ay nagpapatuloy,” ani Padilla.

“But again ito po ay base sa datos na nakikita ng ating mga eksperto at wine-weigh po natin at tinitimpla po natin at binabalanse natin yung mga risks na nanggagaling sa mga lugar na ito para di po ulit tayo mailagay sa alanganin,” dagdag pa niya.

Para naman kay Dr. Tony Leachon dapat na ring magpatupad ng travel restrictions sa mga lugar na nakitaan ng mga kaso ng omicron variant.

“Dapat bantayan din natin ang international flights natin dun sa outside the National Capital Region … kung ang buong mundo ang mga G7, G20 countries ganito ang ginagawa, ako mas maghihigpit ako katulad ng sa Israel,” aniya.

Dagdag pa niya, dapat na matuto na tayo sa mga nakaraang surge upang mas maging handa at ligtas ang bansa mula sa banta ng bagong COVID-19 variant.

Samantala, naitala ngayong Linggo ang ikalimang sunod na araw na mas mababa sa 1,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Bumaba sa 838 ang bagong kaso ng naturang virus sa bansa, na pinakamababa na ngayong taon. Aabot naman sa 16,630 ang mga aktibong kaso.

Ikinatuwa ni ABS-CBN analytics head Edson Guido ang mga numerong ito. Aniya, magandang senyales ang patuloy na pagbaba ng trend ngayong 2021.

“‘Pag nangyari ‘yun, na below 1000 na ating 7-day average, ay magiging pinaka mababa iyon ngayong 2021,” ani Guido.

“In terms of the positivity rate naman, alam natin na 16 straight days na below 5 percent ‘yung Pilipinas. Actually 8 straight days na rin na below 3 percent so 2 point plus percent na lang nakikikita natin in the past few so definitely we’re seeing a vast improvement sa ating mga indicators,” dagdag pa niya.

Ayon kay Guido, para magtuloy-tuloy ang pagbaba ng mga bilang ng mga kaso dapat ring pagtuunan ng gobyerno kung paano mapipigil ang pagpasok sa bansa ng omicron variant ng COVID-19.

“Ang travel ban, it will delay definitely ang pagpasok ng omicron. Pero para sa akin mas crucial dito ‘yung strict implementation ng ating quarantine lalo na this December alam naman natin na mas maraming uuwi ng Pilipinas,” aniya.

Nagpataw na ng travel ban ang ilang bansa sa ilang Southern African countries at iba pang bansang nakitaan ng bagong COVID-19 variant na omicron.

Natagpuan na rin ang omicron variant sa ilang bansa sa Europa, sa Israel, at maging sa Hong Kong na karatig bansa lang ng Pilipinas. May inulat na ring bagong kaso sa UK at Germany.

Ayon sa mga siyentipikong nakatutok sa mga bagong pag-aaral tungkol sa COVID-19, ang omicron variant ay nanggaling sa bansang Botswana sa Africa.

Maaari umanong mas nakakahawa ito kumpara sa mga naunang variants ng naturang virus.

“This is the fastest that WHO has declared a variant of concern, just 16 days since the first case was recorded in Botswana and subsequently identified in South Africa.”

—May ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News