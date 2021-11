MAYNILA — Kaniya-kaniyang paraan ang iba't ibang sektor sa pagpapakita ng suporta sa mga presidential aspirants para sa paparating na halalan.

Nagkasa ng caravan ang mga tagasuporta nina Vice President Leni Robredo at dating senador Bongbong Marcos sa Metro Manila ngayong Linggo.

Tinawag na 'Solidarity Caravan' ang motorcade ng supporters ni Marcos na madaling araw pa lang ay nagsimula nang magtipon sa Macapagal Boulevard sa Pasay City.

Nagtipon ang mga supporters ni presidential aspirant Bongbong Marcos sa Pasay para sa caravan ngayong umaga. pic.twitter.com/ljIahgMGlF — Jekki Pascual (@jekkipascual) November 27, 2021

Mahaba ang pila ng mga sasakyan at motorsiklo na may pulang ribbon at balloons. May mga karatula ring may mukha ni Marcos at running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Mula umano sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila ang mga supporters.

Umikot ang caravan sa ilang mga syudad kabilang na ang Quezon City, Muntinlupa, at Valenzuela.

Sa San Juan naman nagsimula ang tinawag na 'Pink Bike Day' bilang pagsuporta kay Robredo, bilang pagdiriwang din ng National Bicycle Day.

Iba't ibang grupo ang nagbisikleta kabilang ang 'Doctor Influencers for Leni'.

Ayon sa founder ng grupo na si Dr. Giselle Gervacio, sinabay nila sa bike day ang event nila para ipakita rin sa mga tumatakbo sa halalan na mahalaga ang pag-aayos ng transportation system sa bansa kabilang ang bike lanes.

"Nakita natin ngayong time ng pandemic, talagang naging very important mode of transportation ang bisikleta. Nung time na medyo hirap tayo lahat mag-commute, andami gumagamit ng bisikleta para makarating sa trabaho, kasama na doon mga healthcare workers," ayon kay Gervacio.

Nagtungo ang mga bikers sa Pasig City kung saan mas maraming supporters ni Robredo ang nagtipon para sa isang motorcade sa lungsod. Kahit umulan, mahaba ang pila ng mga sasakyan at motorsiklo na may pink ribbon at balloons.

May posters din nina Robredo at running mate na si Sen. Kiko Pangilinan.

Sinama rin ng supporters ang kanilang mga alagang aso at tinawag silang 'Dogs for Leni'.

Ilang healthcare workers naman ang nagpahayag ng suporta sa pagsabak ni Robredo sa pagkapangulo sa 2022 elections.

Ayon kay Dr. Winlove Mojica ng Health Professional Alliance Against COVID-19 at Doctors for Leni, sa kabila ng tradisyon ng mga health care professionals na maging apolitical sila ay nagdesisyon silang oras na para ipakitang politikal na isyu rin ang kalusugan.

“The fight of our lives. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kasi kinakitaan ka namin ng mga qualities na matagal naming hinahanap as a leader,” sinabi ni Mojica sa lingguhan programa ni Robredo sa DZXL RMN Manila.

“Pag nanatili kaming tahimik, aba, mas dadami ang mga taong mamatay sa aming hanay, di lang sa mga doctor, pati na sa ibang.. emotional ako ah.. ibang health care workers. So kaya kami nag-decide na kailangan sumuporta tayo sa isang kandidato na nakikinig sa science and health care workers,” dagdag pa niya.

Nagpasalamat naman si Robredo sa tulong ng aniya'y 11,000 miyembro ng Doctors for Leni na aktibo umano sa pagsuporta sa kanya sa pagtakbo sa darating na halalan.

“Grabe, sobrang swerte ko sa kanila kasi ganito sila ka-sigasig. Meron silang image na pino-protect pero di sila natakot na sumugal. I think ito ang pinakadahilan kung bakit appreciative tayo. Kasi madali lang sa kanila na wag nalang umimik eh,” ani Robredo.

“Nakikita natin kung ano ang meron sa kabila, at wala tayo nun. Sobrang political machinery nila, grabe. Ang pondo nila grabe. Pero I think… etong ganitong suporta… di talaga matatawaran, di mo mabibili kahit ang dami mong pera. 'Di mo kayang i-set up ito kung walang tiwala sa iyo.”

Samantala, ilang mga labor leaders naman ang naghayag ng kanilang suporta para kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa paglunsad ng Manggagawa para kay Isko Moreno (MISMO) nitong Sabado, ayon sa anunsiyo ng Philippine Trade & General Workers Org (PTGWO).

Kabilang sa nabuo ng grupo ay ang PTGWO-TUCP, National Association of Trade Unions (NATU), All Filipino Workers Confederation (AFWC), 1-Pangarap Pilipinas, at Association of Minimum Wage Earners and Advocates (AMWEA).

Ayon kay Atty. Arnel Dolendo, national president ng PTGWO, nakikipag-usap na ang mga naturang labor leader at iba pang opisyal, at nakikita nilang si Domagoso umano ang makakapagbitbit ng laban ng mga manggagawa.

"From among the presidential aspirants, it is only Moreno who has gone to industrial hubs and facilities to consult with workers. He has promised that for the first two years of his term, the creation of jobs, amidst the pandemic, would be his priority."

—May ulat nina Jekki Pascual at Jasmin Romero, ABS-CBN News

