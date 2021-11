Mga video mula kay Gracie Rutao

Nabalot ng lungkot ang misa nitong Sabado ng umaga sa Bacolor, Pampanga, para kay Abelardo Vasquez III o Abel, ang 20 anyos na lalaking binaril umano ng isang pulis dahil wala umanong mask at sa pag-iingay.

Bawat kaanak at kaibigan ay may nakataling itim na laso sa braso at nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na 'Justice for Abelardo.'

Binaril hanggang mamatay si Abel ni Police Cpl. Alvin Pastorin, isang intelligence officer sa Pampanga police, matapos sitahin dahil sa umano'y hindi pagsusuot ng facemask at pag-iingay habang nagkakasiyahan.

Sa libing, bakas sa mukha ang pighati ng mga kaanak.

"Walang karapatan na barilin 'yung kapatid ko," ani John Michael Vasquez, kapatid ni Abel.

Hiling ng pamilya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Abel.

“Sana mabigyan ng katarungan ang pamangkin ko. Sana pakinggan ng gobyerno ang nangyari sa pamangkin ko na ito. Sana mabigyan siya ng hustisya. 'Wag nating hayaan na makawala ang nakagawa nito. Walang laban ang pamangkin ko,” ani Fe de Jesus, tiyahin ni Abel.

“Bakit ginanun mo? Pamangkin ko pa kinuha mo ng buhay. Inaanak ko pa 'yan. Hustisya ang kailangan namin,” dagdag ni Amalia Bungay, isa pang tiyahin ng biktima.

Halos himatayin ang ina habang nililibing si Abel. Anila, kaka-graduate lang ni Abel sa Alternative Learning System at excited na sanang magtrabaho para makatulong sa pamilya.

Nakakulong na ngayon si Pastorin at sinampahan na ng kasong homicide.

Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang Commission on Human Rights.

Planong magsagawa ng refresher course ang Philippine National Police sa Pampanga para muling sanayin ang mga pulis sa proper response sa mga ganitong insidente.

“Eto ngayon ang kautusan dito sa Pampanga [Provincial Police Office]. Nagpapa-formulate ako ng mga refresher seminars para sa aming mga first responders," ani Police Col. Robin Sarmiento.

"Para itong mga ganitong klaseng sitwasyon ay hindi na maulit at higit na maiwasan, at para maging responsive sa pangangailangan ng taong bayan.”

—Ulat ni Gracie Rutao