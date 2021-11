Nagsasagawa ng ilang electrical adjustments ang ilang mga manggagawa ng isang Nativity display sa Welcome Rotunda landmark nitong Nobyembre 23, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Sa unang pagkakataon makalipas ang halos 2 taon ng pandemya, sama-samang nagsabit ng mga pamaskong dekorasyon ang pamilya Chan.

Nagtabi ng kaunting pambili ng mga palamuti para mas ramdam nila kahit papaano ang papalapit na Pasko.

“Naisipan namin na this year na mag-effort talaga, dahil last year as in totally wala dahil marami naka-quarantine kasagsagan ng quarantine,’ ani Bok Chan.

“Mas lalong pinaramdam ng pandemya ang kahalagahan ng pamilya ngayong kapaskuhan,” dagdag pa niya.

Halos isuko naman ni Aya Dapula ang naluging negosyo

sa unang taon ng pandemya.

“Tumumal po ‘yung tinda namin kasi marami rin po na nawalan ng trabaho nagkaroon ng skeletal [workforce]. Nagpapasalamat kasi bumabalik na ‘yung mga tao, ‘yung kita namin medyo ano na rin bumabalik na rin po sa dati, nakakabayad na po ng bayarin,” saad ng may-ari ng karinderia.

Watch more on iWantTFC

Ang tricycle driver na si Joshua Palma, halos walang kinita, nabaon sa utang pero patuloy na lumaban para sa pamilya.

“’Yung kinikita niyo dati na malaki, ngayon wala na, hanggang sa nag-isip mangutang, hanggang sa dumami utang, nabaon sa utang … buti nga sa ngayon kahit papano bumabalik na yung ano e, bumabalik na yung dating biyahe namin kahit paunti-unti,” aniya.

Mas lumalim naman ang kahulugan ng Pasko ngayong taon para kay Julieta Farenas, isang COVID-19 survivor.

“Nagpapasalamat po ako sa panginoon dahil naka-survive po ako sa COVID-19," aniya.

Ilan lamang sila sa mga labis na naapektuhan ng pandemya pero nananatiling buhay ang pag-asa.

Sa third quarter survey ng Social Weather Stations (SWS), lumabas na 57 percent ng mga Pilipino ang bumaba ang quality of life o kalidad ng pamumuhay.

Aabot naman sa 33 percent ng mga Pinoy ang naniniwalang mas gaganda ang buhay sa sunod na 12 buwan habang 45 percent ang naniniwalang walang magbabago, at 7 percent lang ang nagsabing lalala pa ito.

Ayon sa psychologist na si Dr. Babes Manalo pagpapakita ito ng tibay ng mga Pilipino sa panahon ng pagsubok.

“I think dahil sa medyo maluwag na ‘yung restrictions tapos hindi na masyado katulad noon wherein people are locked up. Probably that's the reason why medyo mataas yung expectations or yung feeling nila na it will be a better life for them,” ani Manalo.

“Ang mga Pinoy resilient, meaning to say parang they are so flexible kahit aning mga trahedyo nakakabangon tayo kahit na mahirap,” dagda pa niya.

Mensahe nila sa mga nakararanas ng pagsubok ngayong pandemya...

“Dapat po talaga positive tayo kasi iyan ‘yung magmo-motivate sa iyo para maging ok kayo as a family,“ ani Chan

“Manalig po sila sa Panginoon unang-una sa Panginoon ganun lang ang ginawa ko naka-survive ako kailangan makaya din po nila,” dagdag ni Farenas.

“Tiwala lang, ako nga kinaya ko e kahit ganito ‘yung sitwasyon natin, tiwala lang sa taas talaga,” saad ni Palma.

Positibong pananaw, tiwala sa sarili, pananalig sa Diyos, at inspirasyon ng pamilya ang maaaring kapitan para harapin at malampasan ang mga pagsubok na pinagdaraanan.

—Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News