Vergeire hinimok ang mga bagong doktor na ‘manatili, magsilbi sa bayan’

MAYNILA - May sapat na incentive programs and Department of Health sa mga doktor para hikayatin silang manatiling magsilbi sa bansa.

“Meron na tayong enough incentive programs para sa ating mga doctor at hiihikayat natin silang manatili dito, magsilbi sa ating bayan at tulungan ang gobyerno para po tayo ay magkaroon ng mas maayos at robust na health system,” pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ipinaabot ni Vergeire ang pagbati sa 3,538 bagong doktor.

“We would like to congratulate you, coming from the Department of Health. Nire-recognize natin value ng ating mga doctor and the rest of our healthcare workers,” sabi niya.

Inanunsiyo ng Professional Regulation Commission (PRC) na 3,538 mula sa 4,704 na kumuha ng Physicians Licensure Examinations ngayong buwan ang nakapasa.

“Ang atin pong ginagawa ngayon, we have already standardized our salary in government para maging competitive ang mga sweldo ng ating mga doktor dito sa gobyerno,” sabi ni Vergeire.

Malawak na rin aniya ang training programs sa mga ospital na maaring maging interesado ang mga doktor para dito na lamang sila magte-train at hindi na sa abroad.