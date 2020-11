Tulong hatid sa ilang barangay sa taga-Claveria, Cagayan

Nagpadala ang ABS-CBN ng relief packs sa Barangay Taggat-Sur at Barangay Luzon sa bayan ng Claveria. ABS-CBN News

MAYNILA - Mga pader na lang ang natira sa bahay ni Marievic Rafol Agtang ng Taggat-Sur sa bayan ng Claveria, Cagayan, nang tumama sa kanilang lugar ang bagyong Quinta.

Pinalala pa ang kanilang kalagayan nang manalasa ang bagyong Ulysses.

'"Yung natira namin gamit sana na pwede pang kunin na natabunan, iniagos na naman ng malaking tubig kaya walang-wala nang natira sa amin," ani Agtang.

Abala naman ang mga residente sa pagpuputol ng malalaking troso na inanod ng baha at bumara sa kanilang ilog.

"Baka sakaling lumakas ulit ang tubig o ulan, 'yan naman ang problema," ani Victor Roma, barangay chairman.

Kapansin-pansin ding tadtad ng sandbag ang gilid ng ilog sa Taggat-Sur bilang panangga sa baha, na nararanasan nila kahit walang bagyo at malakas lang na pag-ulan. Kagagawan umano ito ng umano'y talamak na illegal logging sa lugar.

Kamakailan naman ay inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Environment chief Roy Cimatu na masusing imbestigahan ang kaso ng illegal logging at mining sa Cagayan.

Inani naman ng mga taga-Barangay Nagsabaran ang kanilang palay bago pa dumating ang Ulysses, pero inabot pa rin ito ng matinding baha.

Pinahirap pa ng kanilang sitwasyon sa pagkasira ng kanilang tulay dahil sa bagyong Tisoy noong Disyembre 2019 na hanggang ngayon ay hindi pa naaayos.

Nagpadala ang ABS-CBN ng relief packs sa Barangay Taggat-Sur at Barangay Luzon sa Claveria, maging sa Barangay Nagsabaran.

Tumulong din ang Cagayan State University, Carig Campus na maghatid ng tulong sa Barangay Canagatan sa bayan ng Baggao.

Panawagan ng mga taga-Cagayan, sana ay huwag magsawa ang mga pagbubukas-palad para sa kanilang pagbangon.

Marami pa ang nangangailangan at kailangang maabot ng sama-samang pagtulong. Ang ABS-CBN Foundation ay kumakatok sa pinto ng mga Kapamilya at bukas sa pagtanggap at paghahatid ng mga donasyon.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News