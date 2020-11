Pag-ugnay sa COVID-19 at pagkabaog ng lalaki, kailangan ng pag-aaral: Vergeire

Dagsa pa rin ang mga mamimili sa Divisoria sa Maynila sa kabila ng patuloy na COVID-19 pandemic, Nobyembre 9, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Pinag-aaralan na ng Department of Health (DOH) ang ulat na posibleng magdulot ng pagkabaog sa mga lalaki ang COVID-19.

“Nakita natin 'yang artikulo na 'yan noong isang linggo at ito po naman ay ibinigay natin sa ating mga eksperto para bigyan tayo ng appropriate na pagpapaliwanag kung papaano ito,” pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeiere.

Ayon kay Vergeiere, maglalabas ang DOH ng pagpapaliwanag sa susunod na linggo hinggil dito.

Pero hiling niya na huwag muna agad maniwala ang publiko dito dahil kailangan pa nito ng pag-aaral.

“'Wag muna nating paniwalaan. We should have adequate and further evidence para dito bago tayo makapagsabi at makapag-rekomenda sa ating mga kababayan,” sabi niya.

Sa pag-aaral ng researchers ng University of Miami sa Florida, ikinumpara dito ang testis tissues mula sa 6 na lalaking namatay sa sakit na COVID-19 at 3 iba pa na namatay sa ibang dahilan.

Tatlo umano sa namatay sa COVID-19 ay nakitaan ng testis damage na maaring makabawas sa abilidad na makapag-produce ng sperm.

Ang naturang pag-aaral ay kasama sa roundup ng Reuters sa latest scientific studies sa COVID-19.

