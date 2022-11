Arestado ang dalawang suspek sa panghoholdap sa Bacoor, Cavite matapos mauwi sa engkuwentro ang follow-up operation ng mga pulis laban sa kanila, sabi ngayong Linggo ng pulisya.

Batay sa ulat ng Bacoor City Police Station, nakatanggap sila ng report ng pagnanakaw sa Bahayang Pag-asa, Molino 3.

Agad nagsagawa ng operasyon ang pulisya at tinimbre ang sasakyan na gamit ng 3 suspek.

Namataan ng mobile patrol officers ang naturang sasakyan. Pero nang tinutugis na ang mga ito, nagpaharurot umano sila ng takbo.

Hinabol ng mga pulis ang sasakyan ng mga suspek nang bigla na lang umanong namaril ang mga ito, dahilan para magpaputok din ang mga pulis at matamaan ang isa sa mga tinutugis.

Huminto ang mga suspek sa Barangay Talaba, at natunton ang isa sa kanila.

"So nakita na lang namin sa CCTV na duguan 'yong isa. So sinundan namin 'yong blood, so kaya namin natunton yung isang suspek," ani Lt. Col. Ruther Saquilayan.

"After namin makuha 'yong isang suspek na may tama na nasa hospital ngayon, nag-follow up pa kami doon sa isa at natunton naman namin 'yong bahay," dagdag niya.

Isang kasamahan pa ng mga suspek ang pinaghahanap umano ng mga awtoridad.

Ayon kay Saquilayan, bago pa man mangyari ang insidente, mainit na sa kanilang area ang grupo ng mga suspek dahil sa panghoholdap.

Na-retrieve sa operasyon ang dalawang cellphone, pera, at firearms.

Nagpaalala naman si Saquilayan sa publiko na magdoble-ingat laban sa mga kawatan, lalo't papalapit na ang Pasko.

