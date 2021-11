Volcanic debris mula Japan nakarating sa Batanes

Kuha ni Nicole Naldo

Nakarating sa Batanes ang ilang volcanic debris mula sa isang pumutok na bulkan sa Japan, ayon sa mga awtoridad.

Pansamantalang ipinagbawal muna ng provincial government nitong Biyernes ang ang paglangoy at iba pang aktibidad sa Maydangeb Beach at Hohmoren Cove sa Batanes para maiwasan ang peligrong dulot ng volcanic debris na nakarating sa lugar.

Sa nakalap na impormasyon ng provincial government mula sa Phivolcs, ang pumice at volcanic ash ay nanggaling sa pumutok na Fukutoku-Okanoba Volcano sa Japan kamakailan.

Ang volcanic debris ay maaaring maging sanhi umano ng abrasion at reduction of visibility sa dagat.

Inatasan na ni Batanes Gov. Marilou Cayco ang provincial environment and natural resources office para magsagawa ng coastal clean up sa dalampasigan ng Mahatao, Ivana at Uyugan.

— Ulat ni Harris Julio

