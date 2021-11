Nagsagawa ng matagumpay na kauna-unang major operation ang Police Regional Office 11 Ambulatory Surgical Clinic sa isang 46 anyos na kasapi ng PNP na may breast cancer. Larawan mula sa Police Regional Office 11

Naging matagumpay ang operasyon sa isang 46-anyos na miyembro ng Philippine National Police (PNP) na mayroong breast cancer noong Miyerkoles sa loob ng headquarters sa Davao.

Isinagawa ang kauna-unahang major operation sa Police Regional Office XI Ambulatory Surgical Clinic ng mga espesyalista na mula naman sa Camp Sgt. Quintin M. Merecido Hospital sa Davao City.

Matatandaang nitong Nobyembre 11 lang nang matanggap ng PRO 11 - ASC ang accreditation nito mula sa Department of Health at ang license to operate.

Ayon sa PRO 11, kagustuhan nilang magkaroon ng pasilidad na handang tumugon sa agarang medikal na pangangailangan ng mga tauhan nila, kanilang mga dependent, at pati na rin mga PNP personnel ng mga kalapit na rehiyon.

Laking pasalamat naman ng pasyente na nakatalaga sa Surigao at may ranggo na Police Senior Master Sergeant dahil natugunan na ang kanyang problema lalo't naantala ito dati dahil sa pandemya at pinansyal na pangangailangan.

- Ulat ni Hernel Tocmo