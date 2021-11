Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Kontrolado na ang COVID-19 pandemic sa Taiwan, kaya nag-anunsiyo ang Central Epidemic Command Center o CECC sa ilalim ng Ministry of Health and Labor na maaari nang pumasok sa Taiwan ang foreign workers. Pero sa ngayon, prayoridad na makapasok ng Taiwan ang mga foreign worker mula Indonesia.

“…marami pong Taiwanese families ang talagang nangangailangan ng caretakers at dahil ang Indonesia ang main supplier, sila yung almost 70% nagsu-supply ng caretakers ay baka sila po ang ginawang priority,” pahayag ni Atty. Cesar Chavez, Jr., Director ng MECO-POLO Labor.

Una ng nagpahayag ang CECC na ibabase sa points system ang pagpapapasok ng foreign workers sa Taiwan o 'yung mga bansang may mababang COVID-19 infections. Pasok ang Indonesia sa mga bansang may mababang kaso. Dagdag pa ni Atty. Chavez, may mga kailangang ipatupad ang Pilipinas para muling makabalik sa Taiwan para makapagtrabaho.

“RT-PCR testing na 2, 3 beses, pre-deployment quarantine na 3 araw, yung PDOS dapat anim, limang katao lang sa isang room pag nagte-training. Sa kasalukuyan ay marami ang laman ng isang room,” ani Atty. Chavez.

Pero tumanggi umano ang manpower agencies na sagutin ang dagdag-gastos na tinatayang aabot sa labindalawang libong piso. Ikinalungkot ito ng dating factory worker na si Jehu Duja. May visa na siya at pabalik na sana ng Taiwan nang maabutan ng pagsasara ng border noong kasagsasagan ng pandemic.

“Ubos lahat talaga ng pera ko tapos hindi man lang nakaalis…sobrang nakaka-stress. Tapos…wala akong trabaho kasi yan lang inaasahan ko na makabalik talaga eh…hanggang ngayon umaasa pa rin kami na makabalik kasi dito talaga sa Pinas…sobrang hirap maghanap ng trabaho,” pagbabahagi ni Jehu.

Naiparating na ng tanggapan ng MECO sa DOLE, POEA at asosasyon ng manpower agencies sa Pilipinas ang requirements ng Taiwan government para makapasok ang mga Pinoy.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.