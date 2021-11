Pinay nurse pinahanga ang mga Italyano sa kanyang husay sa pagkanta

TORINO - Sa unang dinig aakalain mong professional singer si Jenika Duran. Pero nurse pala siya by profession sa Pilipinas.

Kung noon sa ospital siya naka destino, ngayon sa mga plaza ng Italya. At kung noon mga doktor ang kanyang pinakikinggan. Ngayon, siya naman ang pinakikinggan at hinahangaan.

Dahil kapag siya na ang kumanta sa plaza ng Milano, Alba at Torino, siguradong thumbs-up at palakpakan agad ang mga Italyano dahil sa kanyang golden voice.

“Hindi ko po ini-expect na ganito ang pagtanggap ng mga tao, sobrang nagpapasalamat at sobrang saya ng puso ko,” saad ni Jenika Duran, OFW sa Italy.

Isa lang si Duran sa maraming Pilipino na nakipagsapalaran sa Italya. May trabaho naman sa Pilipinas pero gusto niyang makapiling ang kanyang pamilya na nauna na sa Italya kaya siya nag-resign sa trabaho sa Pilipinas at naging babysitter sa Italya.

Tulad ni Duran, marami ring Pilipino ang hindi napa-praktis ang kanilang propesyon sa Italya at nagta-trabaho bilang domestic helper, caregiver o babysitter para magkaroon ng mas magandang buhay ang pamilya.

“Dito po sa Europa, mahirap pong i-practice ang iyong profession sa Pilipinas. Nagtrabaho po ako San Lazaro Hospital, isang malaking desisyon ang ginawa ko sa aking buhay na makapunta sa Italy at makasama ko ang akong buong pamilya,” dagdag ni Duran.

Hindi naging madali kay Duran ang mag-adjust sa buhay sa Italya lalo na sa wikang Italyano.

“Sa simula, mahirap talaga sa Italy, panibagong lugar, bagong tao, sa tulong po ng pamilya ko, mga kaibigan, na survive ko lahat ito. Yung hirap at iyak na pinagdaanan ko, na-survive ko po. Maraming salamat kay Lord, ‘di nya ako pinabayaan,” kwento ni Duran.

Hilig na raw niya talaga ang pagkanta kahit noon pa man. Sa katunayan, nakasama pa nga sya sa ABS-CBN Talent show na “I Can See Your Voice.”

“Pangarap ko po talaga, gusto ko po mai-share ang bigay ni Lord at makapagpasaya ng tao,” sabi ni Duran.

Sa tulong ng isang gitaristang Italyano, natupad ang pangarap niyang makakanta sa plaza.

Aniya, patuloy syang aawit sa ibang lugar ng Italya at pati sa ibang bansa para makapagbigay saya sa pamamagitan ng kanyang musika.

