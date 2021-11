Kumukuha ng retrato ang ilan sa Christmas display sa Rizal Park. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Nanawagan ang ilang eksperto na panatilihin ang Alert Level 2 sa buong bansa hanggang Enero, sa gitna ng banta ng coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant, at kahit na bumababa na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 nitong mga nagdaang mga linggo.

Para kay Dr. Guido David ng OCTA Research, nararapat lang ding manatili sa Alert Level 2 para paghandaan at mas ma-contain ang posibleng pagpasok ng Omicron na natagpuan sa South Africa kamakailan.

“I understand the position na we can remain at alert level para ready na din tayo just in case at para ma-contain natin ang spread," ani David.

Noon nang ihinihirit ng ilang opisyal na ilagay ang Metro Manila at iba pang lugar sa Alert Level 1 kasabay ng Kapaskuhan.

Sabi naman ni health reform advocate Dr. Tony Leachon na dapat maghinay-hinay pa sa ngayon lalo't may pagbabakuna pa.

“Ang suggestion ko i-retain natin ang Alert Level 2 kasi ang dami pa nating gagawin. Magbabakuna pa tayo, Magbu-booster shots pa tayo. ’Yung mga bata babakunahan pa natin. Pangalawa, parang Alert Level 1 na ’yung Alert level 2, so lalo na ’pag in-Alert Level 1. So maghinay-hinay tayo. I think mas maganda ’yung merrier and safer Christmas, kaya buong December Alert Level 2 muna tayo nang sa gano'n safe na safe talaga ang ating Christmas. Tapos sa January 2022 na tayo mag-Level 1 pag nabakunahan na natin ang at least 50 percent of the population,” ani Leachon.

Nitong Sabado, naitala ang 899 bagong kaso ng COVID-19. Ito na ang ika-4 sunod na araw na mas mababa sa 1,000 ang bilang ng mga naitatalang kaso ng virus.

Masaya man ang Department of Health sa mababang bagong cases sa mga nagdaang araw ay maaaring mabaligtad ito kung hindi susunod sa public health and safety protocols.

"Alam po natin lahat na ito ay puwedeng mabago within a few days or weeks. For as long as di po tayo tutupad sa ating minimum health standards," ani DOH director Dr. Beverly Ho. -- Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News