Pagkaing Pinoy bumida sa Fernweh Festival ng Switzerland

BERNE - Lumahok sa taunang Fernweh Festival sa Switzerland ang Philippine Embassy sa Berne. Ang three-day festival, na nagsimula nitong October 29 hanggang 31, ay taunang ginaganap tuwing sasapit ang taglagas o autumn.

Karaniwang sinasalihan ng private sector exhibitors ang festival. Pero ngayong taon, inimbitahan ang bawat embassy na ibida ang kani-kanilang kultura.

Bago ang pandemya sa Kursaal ang main convention center ng lungsod ginagawa ang okasyon pero ngayon, minarapat ng organizers na ikalat ang activity venues sa iba’t ibang lugar ng lungsod upang maiwasang dumugin ng mga tao.

Pinamagatang “A Feast for the Senses” ang Philippine Food Fest para ibida ang pagkaing Pinoy.

Lechon, Sinigang, Kilawin atbp.

Mula sa fine dining hanggang sa street foods, natikman ng mga Swiss at iba pang mga bisita ang linamnam ng mga pagkain. Para sa fine dining, dalawang restaurants ang naging bahagi. Isa ang Zum Äusseren Stand ang isa sa mga restaurants na naghain ng Filipino cuisine.

Philippine gourmet menu ni Chef Fabio (Poster courtesy of the Philippine Embassy in Bern, Switzerland)

Si Chef Fabio Toffolon ang nagluto ng 5-course Philippine fusion menu. Si Toffolon ang nanalo sa 2021 Koch des Jahres (Chef of the Year) competition sa Cologne, Germany.

Kasama sa menu ang interpretation ni chef Fabio sa lechon kawali, sinigang na isda at kilawin. Ginamit niya ang mga sangkap tulad ng lato (seaweed), alugbati, sampalok, calamansi, saba, langka, Philippine tuna, sitaw, talong, at mangga. Ang pangalawang restaurant na naghain ng Philippine cuisine ay ang Mille Sens na malapit sa Federal Parliament.

Sikat ang restaurant sa federal officials at parliamentarians. Ang Chef de Cuisine na Chef Domingo Domingo ay may 14 Gault Millau rating. Naghain siya ng espesyal na 17- dish, 4-course Philippine meal tavolata o salo-salo style.

Ang 11-course tavolata o salo-salo style Philippine gourmet dinner ni Chef Domingo (Poster courtesy of the Philippine Embassy in Bern, Switzerland)

May sariling interpretaion si Chef Domingo sa mga tradisyunal na pagkain tulad ng adobo, dinuguan, lugaw at okoy. Buko juice, Sorbetes at Kapeng Barako Bumida rin ang Pinoy street foods, patunay na hindi lang pang fine dining ang pagkaing Pinoy kundi pang masa rin.

Mga Philippine street foods tulad ng kakanin, turon, puto bungbong na binudburan ng champorado, langka at pandan mula sa Pilipinas. May sorbetes din na mango, ube at cheese flavored na gawa ni Chef Wayne, asawa ng Commercial Counsellor (Photo courtesy of the Philippine Embassy in Bern, Switzerland)

Mga piling Filipino caterers at food producers ang nanguna naman sa food tasting ng Filipino street foods.

Natikman ng mga bisita ang kakanin, sago at gulaman, buko juice at lugaw na niluto ng embassy staff. Hindi rin nawala ang pork chicharon, Pinoy style hotdogs, Pinoy barbecue, lumpia at turon, sorbetes at mango cheese na may dried mangos mula sa Department of Agriculture.

At matapos ang kainan, kapeng barako ang kapeng natikman ng mga bisita. Ang Philippine brand of coffee na ito ay naipakilala na sa Swiss market.

Masaya rin ang mga Pinoy na dumalo dahil ang naging venue ng Pilipinas ay ang Rathaus des Äusseren Stand (City Hall of the Outer Stand), isang makasaysayang gusali sa old town.

Ang Rathaus des Äusseren Stand (City Hall of the Outer Stand), isang makasaysayang gusali sa old town na venue ng Philippine events ng Fernweh Festival. (Photo courtesy of the Philippine Embassy in Bern, Switzerland)

Makasaysayan ang Empire Hall ng gusali dahil dito pinirmahan at nagkabisa ang Saligang Batas ng Swiss Confederation noong 1848.

Ang Pilipinas ang isa sa naging most visited Fernweh venue. May 325 na katao ang bumisita sa Philippine events, 65% ng mga bisita ay mga Swiss o ibang foreigners at 35% naman ay mga Pilipino.

Source: Philippine Embassy in Bern, Switzerland