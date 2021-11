MAYNILA—Itinuturing nang variant of concern ang COVID-19 Omicron mutation na unang na-detect sa South Africa.

Ayon sa World Health Organization, batayan dito ang bilang ng mga mutation at pinag-aaralan na ang maaaring gawin ng naturang variant na sinasabing mas nakakahawa.

"Omicron is a variant of concern. This variant has a large number of mutations and some of these mutations have some more in characteristics. Right now there are more studies that are underway in South Africa and in other countries to better characterize the variant in terms of transmissibility, in terms of severity and any impact in our countrymen," ani Dr. Maria Van Kerkhove ng WHO.

Ayon sa infectious disease experts sa bansa, maaaring mas mabilis makahawa ang Omicron variant kaysa sa Delta variant lalo na kapag mahina ang immune system ng isang tao.

"Ang spike protein ang kumakapit sa cells natin. Kapag nagbago ito, hindi na sya marerecognize ng immune system. Pag hindi na marecognize, madaling dumami at makakapasok na sa katawan," saad ni infectious disease expert Dr. Rontgene Solante.

Kaya naman panawagan ng mga eksperto na bilisan pa ang pagbabakuna kontra COVID-19.

Umarangkada naman ang pag-aaral ng bansa sa bagong variant, ayon sa Department of Health.

"Tuloy-tuloy naman po ’yung ating bio-surveillance activities being done by our Philippine Genome Center, as well as our Research Institute for Tropical Medicine. Kaya ’wag mag-alala du’n. Siyempre po ’yung sequencing or ’yung codes na nakuha galing du’n sa bagong variant ay pinag-aaralan din nila ngayon para ma-match ’yung mga samples na nakukuha natin," ani DOH Director Dr. Beverly Ho.

Sa ngayon, ipinapatupad ang travel ban sa South Africa at sa ilang karatig-bansa nito.

Habang ang mga nasa biyahe na at nakatakdang dumating bago mag-alas-12 ng hatinggabi ng Nobyembre 28 ay dapat mag-14 day quarantine kahit magnegatibo sa RT-PCR test.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

