Mga prutas ng Pilipinas, ipinakilala sa Philippine Fruit Festival sa Hamburg

HAMBURG -Bumibida ngayong buwan ng Nobyembre ang mga prutas ng Pilipinas sa Hamburg,Germany sa Philippine Fruit Festival nang maipakilala sa pamamagitan ng fresh juice concoctions.

Layon ng festival na maipakilala at matikman ng mga German ang mga tropical fruits mula sa Pilipinas.

Sa pakikipagtulungan ng “MAD about Juice,” isang local Hamburg restaurant chain na kilala sa kanilang fresh juices, di nagging mahirap ang pagpapakila ng mga prutas. Isa lang sa patok ang smoothie o juice variant na tinawag nilang “Bohol Beach.”

Ipinakilala sa Germany ang Philippine smoothie/ juice variant na tinawag na Bohol Beach sa Philippine Fruit Festival sa Hamburg. Layon ng festival na makilala ng mga German ang mga prutas ng Pilipinas tulad ng mangga, buko, pinya at saging. (Berlin PE photos)

Ito ay may mga prutas tulad ng mangga, coconut water, pinya at saging. Inimbitahan sa pagbubukas ng Philippine Fruit Festival noong November 8 ang mga blogger at influencer mula sa larangan ng travel, lifestyle, food, fitness at fashion.

Si DOT Frankfurt head, Margarita Patricia Valdes at Daniel Lott, isang social media influencer, ang nag-host ng event. Ikinuwento ni Lott ang kanyang pagbisita sa Pilipinas at nagbigay naman ng detalyadong backgrounder tungkol sa Philippine fruits at health benefits ng mga ito si Valdes.

Dagdag ni Valdes patuloy nilang ipapakilala ang Pilipinas sa Germany kahit sa pamamagitan ng prutas habang may pandemya para kapag bukas na muli ang turismo, mas maraming Germans ang bibisita sa bansa.

Si Philippine Embassy Chargé d’affaires Lillibeth Pono kasama ang bloggers at influencers mula sa iba’t ibang larangan tulad ng travel, lifestyle, food, fitness at fashion (Berlin PE photos)

Naging panauhin din sa launching ng Fruit Festival si Philippine Embassy Chargé d’affaires Lillibeth Pono na inimbitahan ang mga dumalo na bisitahin ang Pilipinas at ikwento ang kagandahan ng Pilipinas sa kanilang kapwa German at iba pang nasyunalidad.

Ang Fruit Festival ay proyekto ng Frankfurt office ng Department of Tourism ng Pilipinas na magtatagal hanggang sa katapusan ng November 2021.

