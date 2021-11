Mga bansa sa Europa muling naghihigpit sa lockdown restrictions kontra COVID-19

Muling naghihigpit ang ilang bansa sa Europa dahil sa pag-imbulog ng kaso ng COVID-19. Ibinalik ang hard lockdown sa Austria habang sa ilang bansa binawi ang pagluluwag.

The Netherlands

Kumalat ang riot sa iba’t ibang bahagi ng The Netherlands nitong weekend, pinakamatindi nitong linggo ng gabi. Nagmitsa ang kaguluhan sa planong pagpapatupad ng National Corona Pass para sa mga taong bakunado at gumaling sa COVID.

Galit din ang rioters sa firework ban sa bagong taon. Animnapung katao ang nakulong sa tatlong probinsiya habang limang police officers ang sugatan.

Nag-open fire sa protesters ang mga pulis na inilarawan ng Mayor ng Rotterdam na “orgy of violence.” Dahil sa kaguluhan apat ang sugatan sa insidente.

Ibinalik din ang ilang lockdown restrictions sa The Netherlands para mapigilan ang pagkalat ng virus.

Austria

Sa Austria, sumailalim na sa ikaapat na hard lockdown ang bansa na nagsimula nitong November 22 at tatagal hanggang December 13.

Ito’y dahil sa paglobo ng bilang ng COVID-19 infections sa bansa. Umabot sa mahigit 15,000 ang mga naitalang COVID-19 cases noong November 19.

Dahil dito nakiusap ang mga Pinoy na sundin ang mga itinakdang panuntunan ng gobyerno para hindi na lumala ang sitwasyon.

“Kasi ‘pag matitigas pa rin ang ulo ng mga tao at patuloy pa rin hindi nakikinig sa gobyerno, patuloy na dadami ang cases,” sabi ni Randy Ilagan, Pinoy sa Austria.

Lumalakas rin ang panawagan na magpabakuna na para maabot ng Austria ang herd immunity. Isa kasi ang Austria sa bansa sa Western Europe na may mababang bilang ng mga bakunado.

“Get vaccinated at sumunod po tayo sa rules at sana po ay matapos na po ang pandemya,” panawagan ni KC Anapil, Pinay vlogger.

“I think wake up call na ito sa mga Austrian. Nananawagan ako lalong-lalo na sa ating mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino na hindi pa nakapag-vaccine,” panawagan ni Boy Torres, Filipino community leader sa Vienna.

Ayon sa isang Pinoy doctor sa Vienna, karamihan ngayon sa mga nasa Intensive Care Units (ICUs) ay mga pasyenteng hindi nabakunahan.

“We experience in the hospitals that many patients coming are not vaccinated, COVID positive, young and older people and I believe that the lockdown is something that we should have right now,” paliwanag ni Dra. Gabriele Emma Marie, Pinay doctor sa Vienna.

Magtatagal ang hard lockdown sa Austria hanggang December 13 at maari pa itong ma-extend sakaling hindi bababa ang COVID-19 cases at bilang ng ICU patients.

United Kingdom

Sa UK, nagtala naman ng higit 44,000 COVID cases noong nakaraang Biyernes. Sabi ng gobyerno ni Prime Minister Boris Johnson, wala pang planong mag-lockdown.

Pero posibleng ibalik ang ilang restrictions. Sa England, inilalatag na ang Plan B, tulad ng pagpapatupad ng COVID passports sa indoor venues at work from home.

Plano na ring i-offer ang booster jab sa mga lampas 40-taong gulang. Ang mga Pinoy na fully vaccinated, naghihintay na rin ng kanilang booster shot.

“Na-COVID pa rin kami kahit na vaccinate na kami. Pero na notice namin very mild lang ang tama ng COVID sa amin. Hindi man lang ako nagka-fever nanghihina lang, pati paghinga ko, normal,” sabi ni Gonzalo Sanga, Pinoy sa England.

“I have completed the vaccine, the booster will be this coming December. I feel more free to go anywhere kasi nga I feel na meron akong protection,” sabi ni Fr. Nelson Cabanero.

Belgium

Sa Belgium, pinaigting ang paghihigpit ng mga patakaran dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Mandatory na ang pagsusuot ng face mask sa mga batang edad siyam na taon pataas. Sa lugar kung saan mahigit isandaan ang magtitipon, kailangan pa ring ang 1.5 metro na distansya.

Compulsory 4 days a week ang teleworking para sa mga nag-o-opisina hanggang December 12.

Pero sa December 13 ay magiging 3 days a week na lang. Sa tala ng Federal Public Service ng Belgium, pumalo sa lampas 20,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 infections, habang 43 ang namamatay kada araw.

Pabor naman ang mga Pinoy sa paghihigpit na ginagawa ng pamahalaan.

"Wala akong problema sa mga COVID restrictions dito kasi they really have to protect ang mga tao dito sa Belgium,” sabi ni Desiree Furbeyre, residente sa Blegium.

"Para naman to sa kapakanan ng mga tao", sabi ni Bibeth Azur, residente sa Belgium.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, tumutok lang sa TFC News sa TV Patrol.

(Mula sa mga pinagsamang ulat nina Hector Pascua ng Austria, Raquel Crisostomo ng Belgium at Rose Eclarinal ng UK)