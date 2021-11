Batang Pinoy na hindi nagsalita ng tatlong taon nagsulat ng libro tungkol sa Selective Mutism

DUBAI - Tatlong taong hindi nagsalita sa eskwelahan si Sean Emmanuel Tibe, isang batang Pinoy sa Abu Dhabi. Nagkaroon siya ng isang severe anxiety disorder na kung tawagin ay Selective Mutism.

Pero sa kabila ng kanyang kondisyon nagawa ng 11-taong gulang na magsulat ng libro na magpupukaw sa kamalayan ng publiko tungkol sa Selective Mutism.

“For three years I faced many challenges, like I don’t participate in discussions in the classroom, I cannot express my views or opinions, I couldn’t express through words and I was worried that people would get mad at me for not talking. I tried to talk but I was just silent and there were no words coming out from my mouth,” pahayag ni Sean Emmanuel Tibe.

Ayon kay Professor Mardy Dizon, isang clinical psychologist sa American University sa Ras Al Khaimah,UAE, hindi pa raw lubusang malinaw sa mga eksperto ang sanhi nito.

“Ang Selective Mutism ay itinuturing ng mga eksperto bilang takot sa pakikipag-usap sa piling mga tao. Hindi palaging malinaw ang sanhi ngunit may kinalaman ito sa pagkabagabag o yung tinatawag nating anxiety. Kadalasang nag-uumpisa ang Selective Mutism sa pagkabata mula dalawa hanggang apat na taong gulang. Malimit itong napapansin kapag nakikisalamuha na ang bata sa mga taong hindi nya kaanu-ano,” paliwanag ni Dizon.

Mula pito hanggang sampung taong gulang hindi nagsasalita sa klase si Sean, kailangan pa niyang isulat ang nais niyang sabihin para maintindihan siya ng kanyang teacher at mga kaklase. Magsasalita lang siya kapag nasa bahay na at kausap ang kanyang pamilya.

Dahil sa kundisyon ng anak, nag-alala noon ang ina ni Sean na si Irene.

Maraming katanungan ang dumapo sa kanyang isipan tulad ng makakapag-trabaho ba ang anak niya paglaki? at kung makakapag-asawa ba siya? Aminado rin si Irene na tinanong niya ang Diyos kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyon ng anak. “Ano ba’ng kailangan kong gawin? Ano’ng kailangan kong gawin sa ‘yo para magsalita ka na", tanong ni Irene Tibe, ina ni Sean

"Umiiyak na sya sa ‘kin, sabi nya sa akin, just love me Mama, just love me. So parang yun na yung sagot ni Lord sa akin,” kwento ni Irene.

Dahil sa kanyang kundisyon, sinuportahan ng buong pamilya si Sean para mahasa ang kanyang mga talento tulad ng pagtugtog ng piano, violin at gitara, sa pagguhit at pagpinta, sa robotics pati na sa academics.

Sumali rin sya sa iba-ibang kompetisyon at nag-uwi ng maraming awards lalo na sa piano contests sa loob at labas ng UAE, hanggang sa nanumbalik ang kanyang pagsasalita noong isang taon.

Biglaang daw bumalik ang kanyang pagsasalita habang nasa online meeting siya kasama ng kanyang kapatid at kanilang music teacher.

Ngayon, isang ganap na ring may-akda ng librong pinamagatang, “The Boy Who Stopped Talking” si Sean, kung saan inilahad niya ang kanyang mga pinagdaanan at kung paano niya nalagpasan ang Selective Mutism.

“This book will help inspire you to trust God and never lose hope. People with difficulty in life, like cancer that couldn’t be treated, or someone who’s getting bullied at school or maybe someone with anxiety and depression, they will learn how to have faith in God and know God’s love,” sabi ni Sean.

Plano ni Sean at ng kanyang pamilya na gamitin ang halagang malilikom galing sa benta ng libro sa feeding at education programs.

