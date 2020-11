PGH workers emosyonal sa paggiit ng karapatan sa hazard pay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Gasgas ang braso ni Marisa Parale, nursing attendant, matapos sumemplang sa bisikleta papasok sa Philippine General Hospital (PGH).



Bilang nursing attendant, P15,000 ang sahod niya kaya nagtitipid siya sa pasahe araw-araw.

Anim kasi ang anak ni Parale, ang asawa niya, naoperahan sa puso at hindi makapagtrabaho. Ang panganay na anak nila, nawalan din ng trabaho dahil sa pandemic.

"Naranasan na po namin 'yan, maputulan ng kuryente, mawalan ng pagkain... Kailangan namin bayaran 'yung renta sa bahay… Hirap na hirap po, maski pamasahe po namin, hirap na hirap kami," aniya.

Kaya imbes mananghalian, sumama si Parale sa protesta ng UP Workers Union.



Panawagan nila, ibigay na ang hazard pay at special risk allowance na pandagdag sana sa maliit nilang sahod.



Bagama't ipinangako sa mga frontline health worker, hindi pa nakukuha ang mga ito ng mga taga-PGH mula nang gawin silang COVID-19 referral center noong Marso.



Si Maylio Rentotar, na halos 4 na dekada nang admin aide, hindi napigilan ang emosyon.



"Nag-dorm kami para lang makapasok araw-araw. Pinagpalit namin 'yung pamilya namin, di kami uuwi nang isang buwan, nandiyan po kami para maglingkod… Buong buhay namin inilaan namin diyan sa PGH na 'yan, tapos ganito 'yung gagawın nila. Nangako sila tapos hindi naman ibibigay," aniya.

Ayon sa Department of Health, nakasaad kasi sa Bayanihan 1 na sa savings ng mga ospital manggagaling ang pondo para sa hazard pay at special risk allowance, bagay na wala ang UP PGH, lalo’t P59 milyon ang kailangan para sa 4,500 nilang manggagawa.

Wala ring maibigay ang Department of Budget and Management (DBM) kaya humanap ng pondo sa UP System.



Kaya ang UP, mapipilitang galawin ang trust fund.

"We have money for medication, for equipment, for infrastructure, but the memo says that we have to get it it from personal services savings... but we don’t have those... We looked for other means to do it, and one way is to go back to UP System and to get it from other sources of funding," ani Dr. Gerardo Legaspi, director ng UP PGH.

"The president is downloading the amount needed to us soon. So we'll be able to give the money but we still continue to appeal to DBM because this money could have been used for other purposes," dagdag na apela ni Legaspi.

Sabi naman ni Karen Faurillo, presidente ng unyon, hindi katanggap-tanggap ang katuwiran ng DBM na wala na silang mahuhugot na pera.

"Itong dalawang benepisyo na ito ay dapat pondohan ng gobyerno. 'Yung response po ng DBM sa maraming sulat ng aming direktor na walang pondo ay hindi po katanggap-tanggap at hindi makatarungan para sa health workers ng PGH na 8 buwang sinusuong 'yung COVID-19 pandemic. Kaya ito nararanasan: pagod na, nade-demolralize na," ani Faurillo.

Inaasahan naman ng UP PGH na hindi na magkakaproblema sa susunod na taon dahil maglalaan na ng pondo ang DBM para sa mga benepisyo ng mga frontline health workers.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News