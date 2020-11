Pamimigay ng emergency housing assistance ng NHA, planong simulan sa Disyembre

Dumaraan sa makapal na putik ang mga residente sa Kasiglahan Village, Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal matapos ang pagbahang dulot ng bagyong Ulysses, Nobyembre 18, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News





MAYNILA - Plano nang simulan ng National Housing Authority (NHA) ang pamamahagi nito ng financial assistance sa mga nasalanta ng bagyo sa buwan ng Disyembre.

“Plano namin na mag-uumpisa na tayong magbigay ng financial assistance itong Disyembre para at least, bago mag-Pasko, may tulong na nakarating sa inyo,” pahayag ni Victor Balba, assistant Genera Manager ng NHA.

Ayon kay Balba, ia-assess nila kung ilan ang pamilyang naapektuhan ng kalamidad.

“This will be provided to us by the DSWD (Department of Social Welfare and Development), at the same time ise-certify ito ng local government units,” sabi ni Balba sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes ng umaga.

Ang emergency housing assistance ay ibibigay nang cash—minimum na P5,000 at maximum na P10,000—para mas madaling makabili ng mga materyales na kailangan para sa pagkumpuni ng mga nasirang bahay.

“Although ito ay maliit lamang, malaking tulong na rin ito lalong lalo na doon sa talagang higit na nangangailangan,” sabi niya.

Iba naman aniya ang programang ihahain nila sa mga residenteng nasalanta ang bahay sa no-build zone.

“Ang plano ng NHA dito at ng pamahalaan, doon sa mga pamilya na nandoon sa no-build zone, ililipat o hahanap tayo ng kanilang resettlement sites,” saad niya.

Para sa Region 3 lamang, ang inisyal na listahang nakuha nila para sa damaged at destroyed na bahay ay kakailanganin ng P508 milyon. Hindi pa umano kasama dito ang mga unang natamaan ng bagyo.



“Yung sa Montalban at San Mateo na may mahigit 3,000 naapektuhan at mangangailangan rin ng around P17 million din. All in all, aabot sa P536 million for Region 4 alone. For Region 5, mahigit P2 billion para sa nasalanta ng bagyo,” sabi niya.

Pinapayuhan naman ni Balba ang mga maiiwanan na makipag-ugnayan sa kanilang barangay at lokal na pamahalaan para maisama sa listahan ng makatatanggap ng emergency housing assistance mula sa NHA.

“Humihingi rin kami ng konting pasensiya dahil nga sa dami ng nangangailangan hindi naman natin puwedeng pagsabay-sabay. Gagawin natin lahat ng pamamaraan para kayo ay matulungan nang mas maaga,” sabi niya.