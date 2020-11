OVP learning hubs walang basbas ng DepEd pero di rin kayang ipatigil: Briones

MAYNILA — Muling nanindigan ang Department of Education (DepEd) nitong Biyernes na hindi ito nakipag-partner sa Office of the Vice President (OVP) para sa pagkakaroon ng community learning hubs sa mga barangay, kung saan natutulungan ang mga estudyanteng walang gadgets at hirap sa pag-aaral gamit ang printed modules.

Ito'y matapos pumalag ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa naunang komento ni Briones. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo, pinuri pa umano ng DepEd ang kanilang inisyatibo.

Pero tugon ni Education Secretary Leonor Briones, hindi ito nangangahulugan ng opisyal na basbas sa programa.

"Walang commitment na ginawa, binigay ang Department of Education para magkaroon ng face-to-face learning, dahil buong bansa alam naman nila na... pinagbabawal ang face-to-face learning at iyan ay ini-implement ng Department of Education," ani Briones.

"Mukhang nagkaroon ng miscommunication," dagdag niya.

Gayunpaman, aminado si Briones na wala ring kapangyarihan ang DepEd na ipatigil ang proyekto ng OVP.

"Wala kami awtoridad na patawan ng parusa or ano man ang OVP, dahil wala iyan sa mandate sa Department of Education, ibang ahensiya siguro ng gobyerno ang tumitingin diyan," aniya.

Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ni Robredo na pinag-aaralan na ng kanilang opisina kung itutuloy pa ang community learning hubs.

—Mula sa ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News