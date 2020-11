NHA may financial assistance para sa mga nasiraan ng bahay sa kalamidad

MAYNILA — May tulong-pinansiyal na iaalok ang National Housing Authority (NHA) para sa mga naapektuhan ang bahay dahil sa sunod-sunod na kalamidad.

Paliwanag sa TeleRadyo ni NHA Assistant Manager Vic Balba, nasa P5,000 ang ilalaan sa mga partially-damaged na bahay habang P10,000 naman sa mga totally-damaged.

Magmumula aniya ang pondo sa emergency housing assistance program ng ahensiya.

Ayon kay Balba, hinihintay lang nila ang listahang isusumite ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at lokal na pamahalaan para malaman kung sino ang mga qualified.

Pagkatapos nila itong i-validate, agad na itong ipamamahagi.

Posible aniyang mauna rito ang mga nasalanta sa Marikina na nalubog sa baha matapos ang hagupit ng Bagyong Ulysses.

"Humihingi kami ng konting pasensiya dahil sa dami ng nangangailangan, hindi puwedeng magsabay-sabay. Gagawin namin ang lahat ng pamamaraan para kayo ay matulungan nang mas maaga. Ang plano namin, mag-uumpisa na tayong magbigay ng financial assistance itong December para at least may tulong na nakarating sa inyo," ani Balba.

Bukod sa financial assistance, may iba pang programa ang ahensiya para sa mga naapektuhan ng bagyo.

Plano rin daw ng NHA na i-relocate ang mga pamilyang naninirahan sa "no build zone" para matiyak na ligtas sila tuwing may kalamidad.