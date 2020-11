Mga negosyong apektado ng pagsasara ng U-turn slot sa Balintawak dumadaing

Ayon sa may-ari ng kainan na si Nestor Dapula, apektado ng matinding traffic ang kanilang negosyo lalo na kung mamamalengke sa Balintawak Market. ABS-CBN News

MAYNILA - Apektado ang ilang negosyo sa matinding traffic na idinulot ng pagsasara ng U-turn slot sa EDSA-Balintawak.

Aabot sa 13 U-turn slot ang nakatakdang isara para magbigay-daan sa EDSA busway.

Ang may-ari ng kainan na si Nestor Dapula, sinabing apektado ng matinding traffic ang kanilang negosyo lalo na kung mamamalengke sa Balintawak Market.

"Mabagal talaga ang pagbalik 'pag pumunta ka sa Balintawak. Pagti-tiyagaan mo talaga," ani Dapula.

Naaantala na rin daw ang mga naghahatid ng paninda sa Balintawak Market gaya ni Odessah Salulog.

Kung dati, 30 minuto lang ang inaabot ng kanilang biyahe mula Commonwealth, ngayon ay inaabot na sila ng 2 oras. Dahil dito, hirap na silang makabenta.

"Dapat kasi hindi puwedeng ma-late ang product namin kasi puwede siyang mabulok kaagad, mahinog kaagad. Kaya kailangan on time lagi ang biyahe ng mga truck," ani Salulog.

Tumutulong na ang Philippine National Police - Highway Patrol Group sa pagsasaayos sa trapiko sa lugar, lalo at dito nagmumula ang trapiko ng mga nanggagaling ng North Luzon Expressway, A. Bonifacio, at Quirino Avenue.

"Ang ginagawa natin is we guide our motorists para alam nila diretso lamang. Iwasan ang abrupt change of lanes, kung puwede small angles lang para 'di tayo makadisgrasya," ani Metro Manila HPG chief Oliver Tanseco.

Nagdagdag naman daw ng traffic enforcer ang Quezon City local government, ayon sa alkaldeng si Joy Belmonte. Pinag-aaralan din daw nila ang mga posibleng rerouting scheme at mitigation measures para maibsan ang trapiko sa mga apektadong lugar.

"Nakikipag-ugnayan po kami sa DOTr at MMDA. Nilalapit po namin ang aming mga rekomendasyon," ani Belmonte.

Plano naman daw ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na magtayo ng elevated busway sa EDSA.

"Ilalagay sa Congressional (avenue) para tuluy-tuloy ang biyahe ng city buses, at the same time, magkaroon din po ng U-turn slot ang mga pribadong motorista sa ilalim," ani MMDA Spokesperson Celine Pialago.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News