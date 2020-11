Kalituhan sa pagkuha ng RFID sticker nagdulot ng magdamagang pila sa SLEX

Magdamag pumila ang ilang motorista para sa RFID sticker, na kailangan para sa mandatory cashless toll payment na ipapatupad simula Disyembre 1. ABS-CBN News

MAYNILA - Nauwi sa kalituhan ang pagpila para sa RFID sticker, na kailangan para sa mandatory cashless toll payment na ipapatupad sa Disyembre 1, sa C5 South Luzon Expressway Toll Plaza. Dahilan ito para mabuo ang mahabang pila sa nasabing tollway.

Ipapatupad ang cashless toll para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19).

Ayon sa ilang motorista, sinabihan sila ng ilang guwardiya na hanggang 100 lang ang makakabitan ng RFID. Pero sinabihan ang iba na tuloy-tuloy ang pagpapakabit ng RFID. Dahilan ito para magkahalo sa isang pila ang mga may online appointment at mga walk-in.

Muntik nang hindi umabot sa pila ng mga makakabitan ng RFID sticker ang truck driver na si Roger Sanchez.

Aabot sa 100 ang sinabi sa kaniya na maseserbisyuhan sa toll plaza. Pang-99 ang kaniyang numero.

Simula alas-7 pa ng gabi ng Huwebes nakapila si Sanchez, na hindi na iniwanan ang pagbabantay sa pila lalo't dala niya ang relief goods at mga makina ng bangka para sa mga nasalanta ng bagyo sa Oriental Mindoro.

"Heto, puyat, di makatulog. Kailangan po maghintay, wala naman po magagawa. 'Yung class 1, class 3, dire-diretso sila kagabi. 'Yung problema 'yung class 2 itong truck ko. Naubusan sila ng sticker. Hanggang 100 lang," ani Sanchez.

Nagsimula namang pumila ang 6 bus ng Overseas Workers Welfare Administration bandang alas-10 gabi ng Huwebes. Dapat 9:30 ng umaga nasa NAIA na sila para sumundo ng mga overseas Filipino worker na ililipat sa mga quarantine facility.

"Sabi dito 'do not delay' pero hindi kami naging priority… Dapat hindi kami maantala kasi para sa OFW, siyempre frontliner din kami, kailangan makaalis agad," ani Gaudencio Piquero, isa sa mga motorista.

Ang truck driver na si Ricky Manulat, ikatlong beses nang nagpabalik-balik para sa RFID sticker.

"Ang sabi nila online na raw po ngayon, kaya nga pabalik-balik kami, wala na sa online, galing ako Nichols ngayon, wala po, puno, pumunta ako Bicutan, puno rin," ani Manulat.

Nilinaw naman ni Skyway O&M Corporation President Manuel Bonoan, na kasama sa pamunuan ng SLEX, na wala dapat bilangan ang pila.

"I'm sorry but baka na-misinform lang. Wala ho, wala. I just confirmed 'yung head of the AutoSweep na that unlimited ho 'yung RFID stickering namin diyan at 24/7," ani Bonoan.

Giit pa ni Bonoan, wala namang tigil ang pagpapakabit ng mga sticker, at ang deadline na December 1 ay itinakda para sa toll operator at hindi sa mga motorista.

"Heto na naman 'yung last minute rush natin sa pagpapakabit. Akala nila yata kasi deadline na ng pagpapakabit ng RFID stickers. We have been announcing actually na walang tigil 'yung pagpapakabit ng RFID stickers," ani Bonoan.

Ayon sa mga awtoridad, puwede pa ring magpakabit ng sticker pagkatapos ng Disyembre 1.

Maglalagay daw ang pamunuan ng SLEX ng mga karagdagang tao na mag-iikot sa mga pila at magkakabit ng mga sticker dahil mas gamay ng mga kawani ng toll plaza kung saan dapat ikabit ang mga ito. Maaari kasing hindi basahin ng RFID reader ang sticker kapag nagkamali.

Pagkatapos ng Disyembre 1, patatabihin muna sa isang carriageway para makabitan ng RFID ang mga motorista bago makalusot sa toll plaza.

Aayusin na rin daw nila ang pila.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News