Hiling ng Metro Manila mayors: GCQ hanggang katapusan ng 2020

MAYNILA - Nagkasundo na ang mga alkalde sa Metro Manila na panatilihin sa general community quarantine (GCQ) ang rehiyon hanggang sa katapusan ng taon, ayon sa kanilang pinuno.

Ayon kay Parañaque Mayor at MMC chair Edwin Olivarez, nagkasundo ang mga alkalde na irekomenda sa pandemic task force ng bansa na panatilihin ang GCQ hanggang Disyembre 31.

Ang GCQ ang ika-2 pinakamababang lebel ng quarantine protocols na inilatag ng gobyerno ngayong may banta ng coronavirus disease (COVID-19). Sa ilalim nito, maaari nang magbukas ang negosyo at sumakay sa pampublikong mga sasakyan sa limitadong capacity.

Ayon kay Navotas Mayor Toby Tiangco, nais nilang mapigilan ang hawahan sa mga pamilya at magkakaibigan. Nauna nang ipinagbawal ng gobyerno ang mga Christmas party at iba pang pagtitipon ngayong Kapaskuhan para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.

"'Pag may kapatid ka, kamag-anak ka na pumunta sa inyong bahay, doon tayo masyadong kumportable at di normal isipin na mahahawa ka sa mahal sa buhay na walang sintomas," ani Tiangco.

"Kami sa Navotas we're preparing na pagdating ng January medyo tataas ang kaso even under the presence of GCQ so 'wag na siguro nating luwagan ng konti para mas madali na sa Bagong Taon," dagdag niya.

Pinayuhan naman ni Manila Mayor Isko Moreno na ipagpaliban muna ang mag-reunion habang nagpapatuloy ang pandemya.

“Mas maganda pag nagre-reunion tayo buo. Baka mamaya nag-reunion nga tayo ngayong may COVID-19 eh next reunion konti nalang tayo dahil nagkandamatay tayo sa COVID-19. So you really have to balance. I for one is really recommending, as much as possible, limitahan ninyo on your own,” ani Moreno.

Giit pa ni Olivarez, luluwagan lang ang GCQ kung makikitang pababa na ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Umaasa ang mga alkalde na ito rin ang magiging rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 sa pangulo.

Pinagkasunduan din ng Metro Manila mayors na suspendido ang Christmas parties sa mga public office.

Naglabas na rin ng kanya-kanyang executive orders na nagbabawal sa physical caroling.