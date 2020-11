Dambuhalang sun fish, nalambat sa Davao Oriental

Pinagkaguluhan at pinatungan pa ng mga bata ang isang dambuhalang sun fish na nalamabat at namatay sa Banaybanay, Davao Oriental. Kuha ni Glenn Amoguis

MAYNILA - Isang dambuhalang sun fish ang natagpuan at pinagkaguluhan sa mababaw na bahagi ng dagat sa Brgy. Maputi, sa bayan ng Banaybanay, Davao Oriental Biyernes ng umaga.

Sa mga litrato at video na kuha ng netizen na si Glenn Amoguis, nilapitan ito ng mga tao sa dalampasigan nang matangay sa lambat ng mangingisda ang sun fish.

Makikita ring pinatungan at inupuan pa ng mga bata ang isda, pero ayon kay Amoguis, patay na ang isda nang paglaruan ng mga bata.

"Gibadlong man ang mga bata. Dili lang mag patuo. Gikuha na sa BFAR ang isda," ani Amoguis sa bernakular.

(Sinita na ang mga bata, pero hindi sumunod. Kinuha na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isda.)

Ayon sa environmentalist at marine biologist na si Darrell Blatchley, ang naturang sun fish ay pinakamalaking nakita niya sa Davao Gulf.

Panawagan niya sa publiko na huwag saktan at ibalik sa karagatan ang mga marine species lalo na ang mga bihirang klase nito.

"If it was alive, it should have been immediately released and not stepped on or sat on. It shows the complete lack of empathy of the locals to an animal treating it this way," ayon kay Blatchley.--Ulat ni Hernel Tocmo