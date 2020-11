Bilang ng COVID-19 positive sa Davao City Jail umakyat na sa 21

Inaalam pa ng awtoridad ang pinagmulan ng outbreak ng COVID-19 sa Davao City Jail - Male Dormitory. Hernel Tocmo, ABS-CBN News

DAVAO CITY - Umakyat na sa 21 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa loob ng Davao City Jail - Male Dormitory.

Sa ulat ng Bureau of Jail Management and Penology Region XI, nadagdag sa bilang ng mga nagpositibo ang 8 inmates at 5 jail officers.

Kabilang sila sa 201 inmates at kawani ng BJMP na sumailalim sa swab test .

Ayon sa BJMP Region XI, isolated na ang mga persons deproved of liberty (PDL) bago pa man sila matest sa COVID-19 dahil sila ay may exposure sa 8 PDL na nauna nang nagpositibo sa sakit.

Lahat ng 15 PDL ay asymptomatic, ayon sa ulat.

Naunang napabalitang nagpositibo sa novel coronavirus ang 8 inmate ng detention facility kung saan isa sa kanila ay namatay.

Patuloy ang contact tracing at inaalam pa rin ng BJMP, sa tulong ng Department of Health, ang pinagmulan ng outbreak sa pasilidad.

Hinihintay ng ahensya ang resulta ng 75 inmate at 18 BJMP personnel na sumailalim din sa swab test.

Ayon sa BJMP, mahigpit ang kanilang health protocols mula nang ipatupad ang nationwide lockdown noong Marso.

Muling siniguro ng ahensiya sa publiko na kontrolado nila ang sitwasyon.

Itinuturing ngayon bilang high risk ang Davao City dahil sa mabilis na paglobo ng COVID-19 cases sa bansa, na mayroon nang 6,113 total cases.