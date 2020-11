Batang may hydrocephalus at iba pang sakit, hirap sa evacuation center

Magdadalawang linggo na sa Munting Ilaw Evacuation Center ang 4 anyos na evacuee na si Mary Galle Peregrino at ang kaniyang pamilya. Photo Courtesy: Celso Castillo Callo.

Sa Facebook post ni Celso Castillo Callo, makikitang nakahiga sa gitna ng mga gamit sa isang evacuation center ang 4 anyos na si Mary Galle Peregrino. Payat ito at nanghihina ang katawan, at may nakakabit na tubo sa kaniyang ilong.

"Nalaman ko siya sa pamamagitan ng aking staff na evacuee din doon. Nakuwento niya sa akin 'yung kalagayan nu'ng bata na nakita nila roon, pinakita nila 'yung picture, tapos sabi ko kailangan humingi tayo ng tulong sa iba," ani Callo.

Magdadalawang linggo na sa Munting Ilaw Evacuation Center sa Kasiglahan Village sa Rizal sina Peregrino matapos malubog sa baha at putik ang kanilang bahay.

Watch more in iWantTFC

Naabutan ng ABS-CBN News team si Peregrino sa isang modular tent na binabantayan ng 17 anyos na kapatid na si Ian.

"Na-discover 'yung sakit niya, TB Meningitis, tapos nagkaroon po s'ya ng hydrocephalus at cerebral palsy. 'Yung katawan niya nagbago, dati normal, ngayon 'yung mga buto niya nakatabingi na po," ani Ian.

Isang taon na nang ma-diagnose ang sakit ni Mary Galle.

Naipapa-check up nila sa National Children’s Hospital ang bata pero hirap sila ngayong tustusan ang pangangailangan ng bunso matapos mawalan ng trabaho bilang jeepney driver ang ama na si Robert.

"Dati nu'ng hindi pa kami nag-e-evacuate dito, nagbe-blender kami ng pagkain niya kailangan. Kasi gumagaan siya 'pag di nakakakain noon, 'pag puro gatas lang. Para magkalaman siya ulit," ani Ian.

May mga nagmagandang-loob na naghatid ng tulong sa pamilya ni Mary Galle. Kasama rin sa mga nagbigay ng tulong ang ABS-CBN.

"Tingin ko mas importante 'yung pangangailangan nila kaysa sa pangangailangan ko. Sa ganitong pagkakataon dapat tayo magtulungan, 'yun ang pinaka-kailangan. Welcome ang lahat ng pagtulong," ayon kay Callo.

Sa mga nais tumulong, maaaring tumawag sa telepono ng Lingkod Kapamilya na 415-22-72 local 5409.

Maaari ring magpadala ng suporta para sa patulong sa pagbangon ng iba pang naapektuhan ng nakaraang malalakas na bagyo.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News