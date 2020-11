ALAMIN: Kailan makukubra ang 13th month pension mula sa SSS

MAYNILA — Matatanggap na sa susunod na linggo ang 13th month pension ng mga pensionado ng Social Security System (SSS).

Sabi sa TeleRadyo nitong Biyernes ni SSS spokesperson Fernando Nicolas, hahatiin sa dalawang batch ang schedule ng bigayan:

Ang unang batch na makakakuha ng 13th month sa Disyembre 1 ay ang mga pensioner na may contingency dates hanggang kinsenas. Ibig sabihin, sasabay ito sa mga buwanang pensiyon sa Disyembre 1.



Habang ang second batch naman ng 13th month ay ibibigay sa Disyembre 4 para sa mga may contingency dates na 16-to-31.

"'Yung contingency dates, 'yan po ay kung kailan naging epektibo ang inyong pension... Kung hindi niyo po natatandaan iyan, mag-log on lang po sa inyong My SSS account, punta po kayo doon sa benefits," ani Nicolas.

Wala na aniyang kailangang dokumento rito dahil automatic itong ibibigay sa mga pensionado.

Inanunsiyo rin ng SSS na simula ngayong Biyernes ay tatanggap na ang ahensiya ng mga aplikasyon sa calamity loan assistance program.

Pero hindi na kailangang pumunta sa mga sangay ng SSS dahil ipoproseso lamang ito online.

"Tatlo pong programa ang nakapaloob sa calamity assistance program, number 1 para doon sa mga currently paying members, pangalawa po para sa mga pensioners, they can avail of the three months advance pension, and pangatlo po para po roon sa mga nasiraan ng bahay dahil sa bagyo," ani Nicolas.