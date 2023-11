MAYNILA -- Arestado ang isang pulis matapos magpaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City nitong madaling araw ng Linggo.

Batay sa ulat ng Quezon City Police District (QCPD), ang suspek ay pulis na may ranggong lieutenant colonel at nakatalaga sa legal service department ng Philippine National Police (PNP).

Base sa inisyal na imbestigasyon, pumunta sa bar ang pulis at kalauna'y nakipag-away sa isang waiter at isa pang indibiduwal.

Nagpaputok umano nang dalawang beses ang suspek sa labas ng bar at nanutok din ng baril.

Agad dinala ang suspek sa headquarters ng QCPD sa Camp Karingal.

Inihahanda na ang patong-patong na reklamong alarm and scandal, paglabag sa Omnibus Election Code, physical injury, at slander by deed laban sa suspek.

Kinondena naman ni Interior Secretary Benjamin Abalos ang ginawa ng pulis.

"The PNP Napolcom (National Police Commission) will never tolerate the behaviors that are against the law. We will assure the public that," ani Abalos.

Nagkasa na rin ang internal affairs office ng PNP ng imbestigasyon para sa posibleng pagsasampa ng mga kasong administratibo, ayon kay Abalos.