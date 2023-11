Tinatayang nasa P2 milyon ang halaga ng mga pekeng sigarilyong nakumpiska sa operasyon sa San Pablo City, Laguna, kung saan isang babae ang naaresto, sabi ngayong Linggo ng mga awtoridad.

Ayon sa Calabarzon police, naaresto ang 49 anyos na suspek sa buy-bust operation sa Barangay Concepcion noong gabi ng Biyernes.

