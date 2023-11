MAYNILA — Hinuli sa Mandaluyong City ngayong linggo ang isang 52-anyos na babae dahil sa kasong illegal recruitment at estafa, walong taon matapos ilabas ang warrant of arrest para sa kaniya.

Noong Enero 23, 2015 pa naibaba ni Judge Ruben Roxas ng Manila Regional Trial Court Branch 13 ang warrant of arrest.

Ayon sa Manila Police District, kasama sa listahan ng most wanted sa Maynila ang akusado.

Nakakulong siya ngayon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.

Inaasikaso na ang return of warrant of arrest sa korte at walang piyansa ang mga kasong kinakasangkutan ng akusado.

