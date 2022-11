Lalaki aksidente umanong nabaril ng pulis sa Davao

Arestado ang isang pulis matapos umanong aksidenteng mabaril ang isang lalaki sa Maragusan, Davao de Oro Huwebes ng gabi.

Kinilala ng Maragusan Municipal Police Station ang suspek na si Patrolman Ryan Domenise, na nakabaril sa isang Cerbando Hinayon, 58, sa Maragusan Sports Complex.

Ayon sa investigator na si Patrolman Cris John Regidor ng Maragusan MPS, may mga tindahan at tiangge sa sports complex at nandoon ang naka-off duty na si Patrolman Domenise, pero nang inilapag nito ang kanyang armas sa mesa ay pumutok ito.

"Pumutok ang kanyang baril at tumagos sa kurtina ng tindahan at tumama kay Cerbando," kuwento ni Patrolman Regidor sa ABS-CBN News.

Tinamaan sa noo ang biktima na noo'y napadaan sa lugar.

Isinugod sa Davao de Oro Provincial Hospital - Maragusan ang biktima pero idineklarang dead on arrival.

Nadestino sa karatig na bayan ng New Bataan bilang pulis si Patrolman Domenise habang bumisita lamang sa bayan si Hinayon para sa selebrasyon ng Araw ng Maragusan.

Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang suspek. —Ulat ni Hernel Tocmo

