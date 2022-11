Dagsa ng tao sa pagbabalik ng holiday rush pinaghahandaan na

MAYNILA - Ngayong mas maluwag na ang COVID-19 restrictions, naghahanda na ang mga transport terminal sa dagsa ng mga tao sa papalapit na holiday rush.

Ang Paranaque Integrated Terminal Exchange, inaashang magkaka-160,000 hanggang 170,000 pasahero kada araw.

Naghahanda na rin sila sa 24-hour service ng EDSA Bus Carousel kaya nagpapatupad na rin sila ng mahigpit na seguridad.

"Naga-average kami ngayon ng 130,000 per day. So pag palapit na ang pasko inaasahan na 160,000 to 170,000 ang pasahero," ani PITX spokesperson Jason Salvador.

Inaasahan naman ng Manila International Airport Authority na magtatagal ang holiday rush.

"This year and early next year iyung peak season baka ma-prolong kasi sa Chinese New Year would be by end of January. One of the measures is we have to balance the different terminals," ani MIAA Assistant Senior General Manager Bryan Co.

Naglalatag na rin ang Metropolitan Manila Development Authority ng polisiya para maibsan kahit bahagya ang inaashang pagbigat ng trapiko.

"Ang anticipatory measures ng MMDA ay kinausap ang mga mall operators para sa adjustment ng shopping hours. Patuloy ang clearing ng mabuhay lanes at pinahinto muna ang mga paghuhukay sa kalsada maliban sa priority projects ng DPWH," ani MMDA spokesperson Atty. Melissa Carunungan.

Paalala ng mga awtoridad na maagang bumili ng ticket para hindi maabutan ng pagtaas ng pasahe.

-- Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News