ALAMIN: Bakit nais ipagbawal ang imported salmon, pampano sa mga pamilihan?

MAYNILA (UPDATE) - Simula Disyembre 4, pagbabawalan na sa merkado ang pagbebenta ng imported pink salmon at imported na pampano.

May paliwanag dito ang isang kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.

Ayon kay BFAR chief information officer Azario Briguero, saklaw ito ng isang Administrative Order na inilabas noong 1999.

Sa Fisheries Order 195, pinapapayagan ang pag-iimport ng salmon at pampano para sa mga hotel at restaurant.

"Ang sinasabi po kasi doon pinahihintulutan ang pag-import ng frozen fish na ito kung ang magiging destinasyon ang intstitutional buyers. So ano ang institutional buyers? Ang binabanggit po ay ang hotels, restaurants at ito mga canneries. Malinaw na nakalatag doon na yun dapat ang destinasyon ng inaangkat na isda," ani Briguero sa panayam sa Teleradyo.

"Kaya nga po technically, kung ang inangkat mong isda na saklaw... dinivert mo sa wet market, it's actually a violation ng sinasabi ng ating polisiya."

Nilinaw naman ni Briguero na wala sa antas ng pamimili ang panuntunan na pagbawalan ang salmon at imported na pampano sa merkado. Ito lang aniya ay para maiwasan ang kumpetisyon sa lokal na produksiyon ng isda.

Sinabi naman ng fish vendor ng Quinta Market sa Quiapo na si Agnes Carangalan na madalas na mabenta sa kanila ang mga lokal na isda gaya ng tilapia at bangus.

Giit pa niya na wala na umano masyadong pumapansin sa benta nilang pampano dahil sa akalang bawal ito kainin.

Nilinaw naman ni Carangalan na puwede pa ring ibenta ang lokal na pampano sa merkado. Sinang-ayunan ito ni Briguero.

Bukas naman ang grupo ng mga supermarket sa pagbabawal ng gobyerno sa pagbebenta ng salmon at pampano.

Pero panawagan ni Carlos Cabochan, pinuno ng Philippine Association of Supermarkets Inc. na sana silipin muna ng BFAR ang daloy ng supply chain dahil sa supermarket madalas namimili ang mga hotel at restoran ng kanilang suplay ng salmon.

"Sana magkaroon ng distinction para di maputol ang supply, Gusto kong ipa-abot sa BFAR na may supply chain tayong sinusunod, Ang supermarket na ang source ng supply ng maliliit na hotel owners, caterers sana masilip nila," ani Cabochan.

-- May mga ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News