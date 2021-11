Saudi naglunsad ng online portal para sa proteksyon ng expat workers

RIYADH - Inanunsyo ng Ministry of Human Resource and Social Development sa Saudi arabia noong September 13, 2021 ang paglunsad ng "Quddum platform" kung saan pwede tanggapin o i-reject ng isang worker ang sponsorship o pag-transfer sa pamamagitan ng “Absher Afrad o Absher Individuals" isang online portal ng Saudi government bilang bahagi ng labor reform initiative at tugon sa panawagan ng ilang grupo na isama ang Household Service Workers (HSW) sa bagong batas ng Saudi Arabia.

"Sana Inshallah lahat tayong mga kasambahay ay makasali sa “No Kafala System,” sabi ni Annaliza Martinet, Pinay HSW.

"Bilang isang hardinero maganda yung "No Kafala system" para pwede kaming pumili ng amo kung may pang-aabuso o maltrato, sana mai- consider din kami sa bagong panukalang batas,” panawagan ni Alvin Bool, Hardinero.

Dismayado naman ang ilang grupo bago mapatupad noong Marso ang Labor Reform Initiative na hindi kasama ang ilang manggagawa tulad ng farmers, family drivers, shepherds, home guards, gardeners at household service workers.

Walong buwan ang nakalipas nang sinundan din ito ng panawagan ng ilang migrant groups tulad ng Migrante International na amyendahan ang Labor Reform Initiative o "No Kafala system" na isama ang ilang manggagawa tulad ng farmers, family drivers, shepherds, home guards, gardeners at household service workers kung saan marami ang naaabuso.

Kaisa ang Phiilppine Embassy sa Riyadh at Department of Foreign Affairs sa nagsusulong na mapabilang ang mga trabahong nabanggit sa labor reform.

"Patuloy pa rin po ang ating adbokasiya para mapalawak ang coverage sa LRI at pakikipagpulong at ugnayan sa Saudi Arabia para makuha natin na mapalawak ang coverage makasama rito ang ibang sector like HSWs, gardeners at drivers at iba pa,” saad ni Rommel Romato, First Secretary and Consul, Philippine Embassy - Riyadh.

"May mga profession talaga na subject for abused specially nakatira ka sa bahay ng ibang tao na ‘di kaya ma-monitor ng gobyerno and when the government steps-in may abused na so I think the pandemic is the great reset also to re-asses our migration policy and to look at other alternative to migration o re-education,” diin ni Undersecretary Sarah Lou Arriola, Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (OUMWA).

Matapos ang anim na buwan mula nang maipatupad ang Labor Reform Initiative. Naglabas ng abiso ang Ministry of Human Resources and Social Development o Ministry of Labor na naglunsad ng Quddum online portal na pinapayagan na ang HSWs na makalipat sa bagong amo at matamasa ang ilang serbisyo at benepisyo gamit ang Absheer Individuals app kung saan maari nang magparehisto ang isang HSW.

Ang Quddum online portal o Absher Afrad ay nakapaloob sa Absher mismo, layunin nito na magamit ng HSWs para makalipat sa ibang amo o sponsors, pagtangap o i-reject ang kontrata sa mismong paglipat.

Katumbas o kahalintulad ito sa Qiwa plarform na gamit sa skilled workers na may kailangan lang na mga kondisyon na dapat tuparin tulad ng mga sumusunod:

1 . Maaring makalipat ang HSW kung handa o payag na ang unang amo, kapag payag pwede na i-apply sa portal.

2. Kailangan maaprubahan muna ng unang amo ang request ng worker na mailipat sa bagong amo.

3. Kailangan natapos ng isang HSW ang kanyang dalawang taong kontrata.

"Bago pa ang batas na ‘yan wala pa tayong data kung may ilan na ang naka-avail ng first step para sa intuition to abolish ng Kafala system which is objective to so many sector. Dapat matapos muna ang kontrata that is very advantageous to all HSW pag-implemented na i-require natin ang mga Saudi recruitment agencies to report sa atin kung sino na workers ang nailipat para ma-monitor at i-verify ang kontrata," paliwanag ni Labor Attache Fidel Macauyag.

Samantala, ayon sa Saudi Ministry of Labor may 51,730 foreign workers at 29,175 establisments o mga kumpanya ang nakinabang na sa bagong batas.

Pumalo na rin sa 3,610,880 electronic contracts ang naitala mula sa 152,810 establishments para sa tamang documentation, paggalang sa labors rights ng mga manggagawa at para maiwasan ang labor related disputes na bahagi sa Kingdom Vision 2030 program.

“The labor reform initiative that launched by the Kingdom recently is a very significant development, particularly in the labor front. Workers now could easily seek greener pastures and seek more favorable working conditions, knowing that the system allows them to do so. It certainly is something that puts the Kingdom of Saudi Arabia nearer and nearer to the international best practices, as far as the labor front is concerned,” pahayag ni Adnan Alonto, Philippine Ambassador to Saudi Arabia.

