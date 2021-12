Mga Pinoy sa Bonn, masaya sa pagbabalik ng consular outreach, book at art exhibit

BONN - Pumasok na sa COVID-19 4th wave ang Germany, matapos magtala ng all-time high na limampung libong COVID-19 cases noong nakaraang linggo ayon sa Robert Koch Institute.

Sa kabila nito, tuloy pa rin ang consular services ng Pilipinas lalo’t patong-patong ang pangangailan ng mga Pilipino sa lungsod ng Bonn.

“We have this strong commitment to our kababayans in Germany and within our consular jurisdiction, and as I said before, dito sa Bonn napakalaki po ‘yong demand for consular services,” sabi ni Consul Rogelio Villanueva, Consular Outreach Team Leader.

Nagkaroon din sila ng Pinoy Book Fest sa Bonn gamit ang mga libro mula sa katatapos na Frankfurt International Book Fair.

Nagsagawa ang Philippine Consulate General in Frankfurt ng isang art exhibition/art appreciation talk at book festival na pinamagatang, “Filipinism: What Makes Art Filipino” and “PinoyBook Fest in Bonn”, kasama ang consular outreach mission sa Bonn, North Rhine-Westphalia noong November 13, 2021. (Frankfurt PCG photo)

“Dahil po sa taong 2025 ay mayroon po tayong layunin na maging Guest of Honor country sa Frankfurt International Book Fair. So gusto po naming maipalaganap yung culture of reading about the Filipinos in Germany,” sabi ni Vice-Consul Fatima Castillo-Mueller.

Ipinakita rin ang mga obrang gawa ng mga pintor na Pilipino na may iba’t ibang istilo sa temang “Filipinism: What Makes Art Filipino."

Ang book exhibition ay nagtampok ng mga titles na inexhibit sa Philippine stand sa katatapos lang na 2021 Frankfurt Book Fair na sinalihan ng National Book Development Board. (Frankfurt PCG photo)

Inabangan din ang serbisyo ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa Germany na matagal nawala.

“Actually po since nagkaroon ng malaking demand ng nurses dito sa Germany nag-surge po ‘yan sa Triple Program ng POEA at gobyerno ng Germany and then po pinasukan na rin ng private recruitment agencies ang pag-hiring at recruitment po ng nurses dito,” sabi ni Rene Mangune, POLO-Berlin.

Dahil lockdown restrictions at sa layo ng Philippine embassy, natuwa ang mga Pinoy sa consular mission.

“Papunta sa Frankfurt mula sa bahay ay almost 2 hours, dito 30 minutes lang at saka mabilis pa,” sabi ni Gil Bracamonte Racamonte, mula sa lungsod ng Hurth.

“Yung mga important documents tulad ng passport, ‘yong mga NBI, SPA, na-attend po nila agad agad yung mga need naming,” sabi ni Harigold Cababa-an, nurse mula sa Karlsruhe.

“Napakalaking tulong po para sa amin na andito sa abroad po, kasi napakabilis po silang tumugon sa pangangailangan namin lalong lalo na po sa pag-renew ng passport,” sabi ni Fr. Godofredo.

Abaya, isang parish priest. Dahil nasa 4th wave ang Germany, doble ingat ang mga Pilipino sa consular mission para masigurong walang outbreak ng Covid-19 dahil dito.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.