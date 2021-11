Man of the Universe itinanghal sa Dubai

DUBAI - Labing-isang matitikas at naggwagwapuhang mga lalaki ang nagpasiklaban sa rampa at awra sa Man of the Universe 2021.

Ang Man of the Universe ay isang international male pageant na naglalayong isulong ang pagkakaisa sa gitna ng pandemya. Kabilang sa mga lumahok ang mga pambato ng Albania, Serbia, Algeria, Egypt, India, Lebanon, Spain, Thailand, UAE, USA at Pilipinas.

Isang Pilipino ang nasa likod ng international event na ito.

“Mankind no matter how diverse can be united and I think right now we’re in a bigger war which is the pandemic. Again the unity amongst nations is very important to combat the pandemic and there’s no other year but this year to show that we’re united,” sabi ni Gilbert Espiritu, creator ng Man of the Universe.

Nagtagisan ang mga kalahok sa kanilang tikas at talino at tulad ng ibang pageant mayroon ding national costume at swimsuit competitions. Hindi rin nawala ang question and answer portion.

Sa huli, nagwagi si Milan Petrovic, isang 29-taong gulang na flight attendant mula sa Serbia.

Si Milan Petrovic, isang 29-taong gulang na flight attendant mula sa Serbia ang itinanghal na Man of the Universe 2021

"I want to also start to blog and talk more about the healthy lifestyle and how important it is,” sabi ni Petrovic.

Ang in-person competition sa gitna ng pandemya ay mas nagbigay ng kakaibang kahulugan ng pagkakaisa lalo na sa mga kalahok.

“I’m not only representing the Philippines but I’m also representing and I embody the rest of the OFWs,” saad ni Ian Rowe Giron, 30-taong gulang, kandidato ng Pilipinas.

“United Arab Emirates have all religions, all nationalities, all colours, we don’t care about where you came from you feel comfortable like it’s your home,” sabi ni Nasser Hassan ng UAE, 30 taong-gulang.

"I want to unite, diversify and show my humanity. This is the whole intention for Man of the Universe,” sabi ni Ahmed Yousif El Sharif ng USA, 25 taong-gulang.

“We have to be united as a world, as humans and not only as separated countries. Now we have our country sash but we (are) all (one) world,” sabi ni Asier Garcia ng Spain, 26 taong-gulang.

Nag-iwan naman ng mahalagang mensahe sa kanila ang isa sa sponsors ng MOU.

“Kailangan panindigan nila yung kanilang purpose or pag wala pa, they have to find their purpose.They may not win the competition but they’re still Man of the Universe,” sabi ni Madam Wakwak, may-ari ng World’s Largest Dhow Cruise.

Higit pa sa titulo, ang mahalagang premyo para sa bagong Man of the Universe ay ang magkaroon siya ng mga bagong kaibigan mula sa kanyang mga kapwa contestants.

“We made a very good brotherhood. I’m going to take (it) for my whole lifetime,” dagdag ni Petrovic.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

PANOORIN: