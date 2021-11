Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa pag-arangkada ng "Bayanihan, Bakunahan National COVID vaccination drive" na target magbakuna ng 15 milyong indibidwal sa loob lang ng 3 araw.

Higit 12,000 vaccination sites sa buong bansa at higit 36,000 COVID-19 vaccination teams ang inihahanda para sa Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1.

Sa pagtataya ng National Vaccination Operation Center, nasa 50,000 volunteers ang kailangan, kabilang ang health screeners, vaccinators, post-vaccination monitors, health educators, registration personnel, encoders at data consolidators.

Pero hanggang noong Miyerkoles, nasa 25,255 o higit kalahati pa lang nito ang nagrehistro online, base sa report ng DICT.

"May dalawang araw pa naman. We are still in need of volunteers, kasi marami tayong kailangan so ito pong ating mga kababayan who are interested to help, dumeretso na po tayo sa ating local government units, city and municipal, even the provincial health office to volunteer your services," ani Department of the Interior and Local Government spokesperson Jonathan Malaya.

Pagtitiyak ni Malaya na hindi mamarkahang absent ang mga volunteer na lalahok sa vaccination day.

Tutulong din ang mga medical official ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection bilang mga magbabakuna.

Binigyan na rin ng target ang mga LGU na dapat makamit na mabakunahan.

Sa Antipolo City, 16,000 kada araw ang target, na mas mataas sa regular na daily COVID-19 vaccination capacity nito na 10,000 hanggang 12,000.

"Medyo mataas as compared sa ibang LGUs, pero pipilitin po natin na ma-hit itong target na ito. Nagdagdag tayo ng vaccination sites. We will open 18 sites, mix ito ng malls, schools na nag-o-offer ng kanilang venues, government facilities gaya ng hospitals," ani Relly Bernardo ng Antipolo City local disaster office.

Pero dahil lagpas na sa target na 70 porsiyento ng mga residente ang may unang dose sa siyudad, kaunti na lang ang nagpabakuna sa isang vaccination site.

Nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa mga paaralan para hikayating magpabakuna sa national COVID vaccination days ang mga eligible na menor de edad.

Hindi na rin matao ang booster vaccination site sa isang covered court sa barangay sa Novaliches, Quezon City.

Nasa higit 95 porsiyento na ng target na 9.2 milyong residente ng Metro Manila ang fully vaccinated.

Magbibigay na rin ng bigas at isang buwan na suplay ng vitamins ang mga magpapabakuna sa Cebu province, depende kung hanggang saan ang aabutin ng supply.

May mga LGU na plano ring magpa-raffle sa mga magpapabakuna.

"Depende po sa LGU, kasi kanya-kanya ng financial capacity. But I have talked to several na nagbibigay ng bigas at cash at libreng pagkain. Gaya ng sinabi ng pangulo he is authorizing the local government units to spend whatever amount they have to provide incentives like free meals and free food para sa mga nagpapabakuna," ani Malaya.

Kung magpapa-primary dose, dapat maghanda ng valid ID at kung immunocompromised naman ay dapat maghanda ng medical certificate.

Dapat namang may bitbit na original vaccination card kung magpapa-booster shot.

Kung menor de edad mula 12 anyos, dapat dalhin ang ID ng bata at magulang o guardian pati ang patunay ng relasyon sa bata.

Halos 35 milyong Pilipino na o higit 45 porsiyento ng target na 70 porsiyento ng populasyon ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19, habang 44.5 milyon ang may unang dose.

Higit 137,000 booster o dagdag na doses naman ang naibakuna na sa bansa.

-- Ulat ni VIvienne Gulla, ABS-CBN News