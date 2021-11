MAYNILA— Alinsunod sa guidelines ng Inter-Agency Task Force ang Comelec Resolution na nagtatakda ng mga patakaran para sa in-person campaigning para sa halalan 2022.

Paliwanag sa TeleRadyo ni Elaiza Sabile-David, Director III ng Comelec Education and Information Department, magdedepende sa alert level status ng pupuntahang lugar o pagdarausan ng caucus, convention o pulong ang dami ng mga taong papayagang dumalo.

Dagdag ni David may binuong Comelec campaign committee o CCC mula sa national, regional, provincial, city o municipal level na magmo-monitor sa compliance o pagsunod ng mga kandidato sa in-person campaign guidelines.

Pero hindi aniya ibig sabihing may taong poposte mula sa CCC bilang bantay o observer kung may paglabag sa mga rally o motorcade ng mga candidate.

"More on monitoring lang sila, titingnan kung may violators, sa kanila rin po ire-report. Sila po gagawa ng report at magi-implement ng guidelines. Sila rin po 'yung may power mag-classify o mag-categorize ng level sa kanilang area, dapat alinsunod sa level na ilalabas ng IATF.

Ipinaalala naman ni David na hindi na pwedeng gawin ngayon sa in-person campaign ang mga nakagawian noon ng mga kandidato.

“Lahat ng dati nating na-experience sa campaigning gaya ng pagpasok ng kandidato sa loob ng bahay at kakamayan ang members ng household, hindi na maaari 'yun ngayon kahit may consent ng may-ari ng bahay, isa po yun. Bawal na din po ang handshake, bawal ang nagha-hug, bawal din 'yung kisses o beso-beso."