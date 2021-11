Hirap pagkasyahin ng gov't contracted street sweeper na si Josephine Mensurado ang P8,000 sahod kada buwan para buhayin ang 5 anak. ABS-CBN News

MAYNILA— Napaluha na lang ang street sweeper na si Josephine Mensurado habang ikinukuwento kung gaano kahirap ang kaniyang buhay ngayong may pandemya.

Bilang single mother at kontraktuwal na manggagawa sa gobyerno, hirap daw siyang pagkasyahin ang P8,000 sahod kada buwan para buhayin ang 5 anak.

"Halos nadududrog ang puso ko, umiiyak ako pero hindi ko ipinapakita sa kanila. Kailangan kong maging malakas, kailangan ko ipakita sa kanila na malakas ako, na hindi ako nagrereklamo sa kanila para isa rin sila magsumikap sa buhay," ani Mensurado.

Nakatanggap naman siya ng ayuda mula sa gobyerno. Pero sa hirap ng buhay, kulang aniya ito kaya minsan napipilitan siyang um-extrang mag-konduktor sa jeep at maglabandera.

"Sana taasan 'yung sahod o kaya magkaroon kami ng benefits, dahil para once may mangyari sa'kin meron man lang asahan 'yung mga anak ko," ani Mensurado.

Dagdag-sahod din ang panawagan ng government employee at COURAGE National President na si Santiago Dasmarinas Jr.

Higit na kailangan aniya ng mga kawani ngayon ang matagal na nilang panawagan na P16,000 na national minimum wage at P750 kada araw na dagdag-sahod para sa mga nasa pribadong sektor.

Nangangamba rin siya sa kaniyang kalusugan ngayong marami na ang pumapasok sa opisina, kaya panawagan niya ang libreng COVID-19 testing at pagpapagamot kung tamaan ng sakit.

"Marami sa amin ang binawian ng buhay... Marami ang nagkasakit....Free testing, free treatment sa mga nagkakasakit, ang nangyari noong mga unang panahon wala ito, kaya naging problema ng mga kawani ng gobyerno bagama't ngayon humahabol na pero hindi pa rin halos lahat nabibigyan ng tugon," ani Dasmarinas.

Sa datos mula sa Civil Service Commission, umabot sa 90,739 ang tinamaan ng COVID-19 sa mga regular na kawani ng gobyerno.

Pero ayon sa CSC, bagama't may agam-agam pa ang iba na pumasok sa opisina, mas maayos na ngayon ang sitwasyon ng mga kawani ng gobyerno.

Wala rin anilang natanggal sa trabaho na permanent government employee.

"Tthe feedback na nakukuha po namin ngayon mukha naman hong positive that 'yung lessened na 'yung lockdowns natin, wala na rin masyado 'yung gaano ka-infected na mga empleyado but still concern din nila 'yung mga respective offices nila sa pagbalik nila sa trabaho," ani CSC Commissioner Aileen Lizada.

Giit din ng CSC na hindi nakalimutan ng gobyerno ang kanilang mga kawani.

"Sa mga JO, COS at sa mga nagre-report during ECQ at MECQ hazard pay po 'yung binibigay. Doon naman po sa mga nawalan ng trabaho, 'yung hirap na hirap doon naman po 'yung ayuda. Hindi ho natin pwedeng ibigay lahat kasi kailangan natin iprioritize kung sino dapat bigyan," ani Lizada.

Ngayong nalalapit na ang halalan, nais ng mga kawani ng gobyerno na mahalal ang kandidatong totoong may malasakit sa mga manggagawa tulad nila.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

