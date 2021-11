Watch more on iWantTFC

MAYNILA — "Nakita ko na po na nakakabaong na."

'Yan ang hinagpis ng isang ina matapos pumanaw ang kaniyang anak nang mabaril ng isang pulis.

Humihiling ngayon ng hustisya ang pamilya ng binatang si Abelardo Vasquez, na nabaril ng pulis sa Bacolor, Pampanga dahil umano sa hindi pagsuot ng face mask at pag-iingay.

Ayon sa nanay ng biktima na si Lou, managot sana ang suspek na kinilalang si Police Cpl. Alvin Pastorin, isang intelligence officer sa Pampanga police.

Giit ni Lou, nagkukuwentuhan lang ang kaniyang 20 anyos na anak at mga pinsan nito sa labas ng bahay nang sitahin ng pulis noong Nobyembre 20.

Binaril umano ni Pastorin ang biktima nang malapitan. Nagtamo ng mga tama sa bala sa dibdib at leeg ang binata.

Ayon kay Lou, nagtatrabaho siya sa Angeles City nang mangyari ang insidente.

"Hndi ko siya nakita, nakita ko na po na nakakabaong na," aniya sa panayam sa TeleRadyo nitong Biyernes.

Base sa imbestigasyon ng pulisya, sinita umano ni Pastorin ang mga kabataan at sinabihan na umuwi sa kanilang tahanan, ngunit nagkasagutan ang mga ito.

Humingi umano ng backup ang binata sa mga kamag-anak na nag-iinuman, at saka sinugod ang pulis. Dagdag ng pulisya, pinagbabato at kinuyog umano si Pastorin kaya nagpaputok ito para depensahan ang sarili.

"Imposible naman pong kinuyog siya at pinagbabato. Bakit po wala siyang pasa-pasa?" ani Lou.

Dagdag ng nanay ng biktima, hindi mahilig sa away si Abelardo.

"Kaya nga po doon kami nanggigil kung ano-anong pinagsasabi niya. Hindi naman po totoo. 'Yung mga anak ko, hindi 'yan mahilig sa away," ani Lou.

Bago ang insidente, naghahanda na umano sana si Abelardo ng kaniyang mga requirement para makapagtrabaho. Nais umano ng binata na makabalik sa Davao kung saan siya lumaki.

'Biglang may pumutok na baril'

Isa si "Carl" sa mga huling nakasama ng biktima.

Kuwento niya, nagkakasiyahan silang magpipinsan sa tapat ng bahay ng kanilang tiyahin nang sitahin ni Police Cpl. Alvin Pastorin.

Hindi umano kasi naka-face mask ang isa sa mga kasama nila at naiingayan din umano ang pulis.

"'Yung sinita niya po na walang face mask at saka walang damit, wala na po siya doon, tulog na po siya n'un. Una, kasama po namin, hanggang sa nagkagulo na bigla. Bigla na lang pong nagalit 'yong pulis," ani 'Carl.'

"[Tapos] ok na nagkahiwalay-hiwalay na po kami, tapos nu'ng pagtalikod po namin, nakaka-3 hakbang pa lang kami biglang may pumutok na baril," ani 'Carl.'

Pero ayon sa Philippine National Police, pagkasita ng pulis sa grupo, umalis na ito at pumunta sa sasakyan pero pinagbabato umano ng grupo ang kaniyang sasakyan at kinuyog pa umano siya.

"According doon sa witness, kinuyog raw siya ng mga tao doon kaya may [nakadagan] sa kanya na lalaki. Habang siya ay pinagsisipa daw doon kaya napilitan na bumunot ng baril. Nabaril niya 'yung taong nakadagan sa kanya, [which] they found out na si Abelardo Vasquez," ani Police Col. Robin Sarmiento, direktor ng Pampanga Police Provincial Office.

Ayon sa PNP, nagsampa na ng kasong homicide laban kay Pastorin, na kasalukuyang nakakulong sa Bacolor Municipal Police Station.

Pangako naman ni PNP chief General Dionardo Carlos na bibigyan ng hustisya ang biktima.

“I would like to express my sincerest condolences to the bereaved family of Mr. Vasquez and assure them that justice will be served following the due process of the law,” ani Carlos sa isang pahayag nitong Huwebes.

-- May ulat ni Gracie Rutao