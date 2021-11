MAYNILA — Sinabayan ng kilos-protesta ang isinagawang preliminary conference sa Commission on Elections (Comelec) tungkol sa petisyon kontra sa kandidatura ni presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.

Nitong Biyernes ay nagpulong virtually ang kampo nina Marcos at petitioners sa pamumuno ni Theodore Te upang himayin ang petisyong nais ipakansela ang certificate of candidacy (COC) ni Marcos.

Pero sa labas ng Comelec headquarters sa Intramuros, Maynila ay nagsagawa rin ng protesta ang Anakpawis party-list, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Karapatan, at iba pa upang ipanawagan ang pag-disqualify kay Marcos.

LOOK: Progressive groups @kmp_phl @AnakpawisPL picket outside Comelec HQ calling for the disqualification of Marcos Jr. in 2022 presidential race.



The Comelec 2nd division is currently holding 1st hearing on 1 of 5 anti-Marcos petitions.



📷 KMP & Anakpawis pic.twitter.com/5Bp9wpUlyT