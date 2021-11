MAYNILA — Kahit na bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa bansa, hindi pa rin gumagaan ang pasan ng mga health care workers na hanggang ngayon ay naghahabol pa rin ng benefits na ipinangako ng gobyerno sa kanila.

Hinaing nila, bayani sila kung tawagin, pero hindi kung ituring dahil sa salat na suweldo at benepisyo.

"'Yung risk ng trabaho namin hindi biro, kasi mas exposed kami talaga, humingi kami ng benefits, pinagbigyan naman: P133 a day!" ani Rodel Saar, nursing staff.

Nasa P15,000 ang inaasahang makukuhang special risk allowance ni Saar, pero ang natanggap niya ay hindi man lang umabot ng P1,000. Presyo ito ng 3 buwan nyang sakripisyo sa COVID-19 ward.

"Pagtingin ko, 9 tapos dalawang zero. Sabi ko sa HR namin totoo ba to? Baka mali lang, baka kulang ng zero... Yung pagod ko bumalik, imbis na mawala, bumalik, bumigat pa... Naawa ako sa sarili ko," aniya.

Sa 6 na taon niya, minimum wage pa rin ang suweldo ni Saar, na pinagkakasya niya sa anak at sa tuition ng asawang nag-aaral para maging med-tech.



Nakikitira sila sa maliit na kuwarto ng tatay niya para tipid sa renta. Ang day-off, minsan isina-sideline nya pa bilang caregiver makadagdag lang sa kita.

Sa kagustuhang makaranas ng ginhawa, balak nang makipagsapalaran ni Saar sa ibang bansa.

Ang nursing attendant naman sa Fabella Hospital na si Rodolfo Aala, halos walang benepisyo pero araw-araw pa rin siyang pumapasok.

Healthworkers from private & government hospitals gather in front of the Department of Health demanding COVID-19 benefits that have yet to be released to them including their special risk allowance, meal, accommodation and transportation allowance, and hazard pay. @ABSCBNNews pic.twitter.com/4C3goKM9Ux