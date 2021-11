EXCLUSIVE: Pinay tumakas sa amo, nahulog mula sa second floor ng tinitirhan

PARIS - Naglambitin sa kumot para lang makatakas sa umano’y mapang-abusong amo na nagdala sa kanya sa Paris. Iyan ang dahilan kaya nalagay sa peligro ang buhay ni “Jenny” ‘di tunay na pangalan, isang 28-taong gulang na Pinay.

Ayon sa mga nakasaksi, lumabas sa bintana ng second floor ang Pinay na may dalang kumot para gamitin sa kaniyang pagtakas, pero nabitawan niya ang kumot kaya nalaglag si alyas Jenny.

Nakunan ng video ng mga nakasaksi ang pagtakas ni alyas Jenny mula sa second floor ng kanyang tinitirhan, gumamit siya ng kumot para may makapitan pero nabitawan niya ito. Ilang segundo lang matapos makalabas sa bintana, nabitawan ni alyas Jenny ang kumot na gamit nya sa pagtakas, lumapag sya sa sidewalk una ang dalawang paa.

Buti na lang agad na natulungan si “Jenny” ng Filipino community sa Paris at ABS-CBN News. Nakatawag agad ng ambulansya para isugod sa ospital ang Pinay.

Nakahiga sa sidewalk si "Jenny", hindi magalaw ang kanyang mga paa at binti matapos mahulog mula sa second floor ng kanyang tinitirhan, tinulungan agad siya ng ilang mga nakasaksi, habang galit na galilt ang kanyang amo

Kinakausap ng mga nakasaksi pati ng kanyang amo si "Jenny" habang hinihintay ang ambulansya para madala siya sa ospital.

Nagising at galit ang amo ni “Jenny” pero wala silang nagawa kundi payagang dalhin si “Jenny” sa ospital.

Ayon kay “Jenny”, isinama siya ng employer sa France mula sa Qatar bilang kasambahay pero ikinukulong siya at minamaltrato umano.

Kwento ni Lito Gomez, isang Filcom leader sa Paris, tinawag niya ang ABS-CBN correspondent na si Bong Agustinez para mai-dokumento ang pangyayari at maipakita sa pulis.

“Gusto raw niyang tumakas sa kanyang employer dahil minamaltrato siya, Pagdating ng mga imbestigador, sinabi namin ang katotohanan,” saad ni Bong Agustinez, ABS-CBN France correspondent.

Binibigyan ng first aid si alyas Jenny bago dalhin sa ospital.

“Ang ginawa ko ni-report ko sa pulis binisita namin kagabi para tingnan kung tama ang address na ibinigay, kasi naman taga rito 'yun, ngayon nag-text sa akin na tatakas daw siya ng gabi na 'yun dahil natatakot siya sa employer niya,” sabi ni Lito Gomez, Founder at President ng Maharlika Association.

Kahit hindi alam ni Gomez ang buong detalye at plano ni “Jenny” sa pagtakas, naka-tutok sila sa update.

Hawak na ngayon ni “Jenny” ang kanyang pasaporte at nagpapagaling na sa ospital matapos ma-operahan ang kanyang dalawang paa dahil sa pagkakahulog.

Kwento ni “Jenny”, 350 Euros o halos dalawampung libong piso lang ang sweldo niya para sa 15 oras na trabaho kada araw at wala pang day-off. Ang masaklap, binabastos pa umano siya ng among lalaki at ikinukulong.

Nagpapagaling na si alyas Jenny sa isang ospital sa Paris, tutulungan siya ng DFA at POLO sa kanyang medical treatment at pag-uwi sa Pilipinas.

“Umaalis po sila dun, nila-lock po ang pinto kaya hindi po ako makalabas. Sobra pong bastos niya kung ano-ano na po ang ginagawa niya, pinapagawa niya sa akin. Ayaw ko naman pong gawin, kasi alam ko naman po hindi po maganda. Tapos po, sobra pong pagod sa trabaho. Alas-sais po ako ng umaga nagsisimula hanggang alas dose ng gabi. Tatlo po yung bata na inaalagaan ko,” saad ni "Jenny", OFW na tumakas sa amo.

Naging emosyonal naman si “Jenny” nang makausap ang lola sa Pilipinas na nag-aalaga sa tatlo niyang anak.

“Nagpapasalamat po ako kay Leon Guerero at sa FSSF at ganun na rin po sa ABS-CBN sa pagbigay po ng ayuda ng pagkain,” sabi ni alyas “Jenny”.

Kinundena naman ng mga Pinoy sa Paris ang pang-aabuso ng ilang employer. Marami raw ganitong kaso sa France.

“Super grabe dahil ang sahod super baba", sabi ni May Pegenia, Pinay sa Paris.

“Isang pangyayaring hindi lang 'yan marami pa ho. Karamihan ho sa mga nagtratrabaho, mga Pilipina na galing Middle East minamaltrato ng mga amo na hindi binabayaran,” sabi ni Betty Ragas, President ng Higala Association.

Hiningi naman ng Philippine Embassy sa Paris ang detalye ni “Jenny” para matulungan.

Sa email na pinadala ng embahada sa ABS-CBN News nagpasalamat sila sa impormasyon at pag-report sa nangyari kay "Jenny".

Idadaan daw nila sa DFA-OUMWA at POLO ang ayuda at pangangailangang medikal ni alyas Jenny.

“The Embassy thanks ABS-CBN for providing initial information about the situation of OFW (Ms. ***) The Embassy would like to request from you for more information on her details (email, mobile, FB. etc.) , especially the hospital where she is being treated, so that the Embassy can contact her directly and render the appropriate assistance to her case. This assistance would include coordinating with offices such as the DFA Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (DFA-OUMWA), Philippine Overseas Labor Office (POLO), and Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) based in Madrid to ensure her continued medical treatment and repatriation to the Philippines,” saad ng email.

Ire-report din nila ang pang-aabuso umano ng amo sa French authorities para ma-imbestigahan.

“The alleged abuse of her employer will also be reported to the appropriate French and Philippine authorities for appropriate investigation.” sabi sa email.

Aasikasuhin din ng embahada ang pagpapauwi kay alyas Jenny kapag magaling na siya.

“The Embassy will coordinate with the concerned authorities for repatriation as soon as her medical condition allows her to do so,“ saad sa email.

(Ulat ni Rose Eclarinal kasama si Bong Agustinez sa Paris, France)