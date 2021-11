MAYNLA—Naghahanda na ang Bureau of Immigration sa pagdagsa ng mga biyahero sakaling payagan na ang pagpasok ng mga banyagang turista sa bansa.

“Lalo na parating ang Kapaskuhan at eventually pag-open ng ating borders sa mga tourists nakikita natin its coming very soon, marami pong preparations ang Bureau of Immigration,” sabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Sandoval na hindi muna pwedeng mag-leave ang kanilang mga frontline workers ngayong holiday season.

“Para ma-maximize manpower sa ating airports and seaports. Bukod po d’yan, may recent hiring tayo ng 99 immigration officers to augment ’yung frontlines natin,” sabi niya.

Muli rin nilang gagamitin ang e-gate na pansamantalang natigil dahil sa pandemya.

“There were fears of it na maging cause ng contamination, hinahawakan po kasi ito sa biometrics. But we resumed paggamit nito. We are following strict sanitation protocol kasi malaki ang naitutulong nito sa pag-proseso ng arriving passengers,” paliwanag niya.

Magugunitang inaprubahan na “in principle” ng Inter-Agency Task Force ang hiling ng Department of Tourism na payagan na ang pagpasok sa bansa ng mga fully vaccinated na turista mula sa mga bansang nasa ilalim ng green list.

“We are still waiting sa abiso ng IATF kasi I think pinaplantsa pa ilang minor details sa entry of foreign tourists in the country. Sa atin naman, we’re ready kahit anytime, nakaready na po tayo to implement it,” sabi ni Sandolval.

Nagpapatupad aniya sila ng strict inspection ng travel history ng mga dumarating na pasahero.

“ ’Pag nakita natin that they have been to red-list countries within the last 14 days hindi po siya pwedeng pumasok,” sabi niya.

Payo naman niya sa lahat ng mga pasaherong palabas ng Pilipinas na i-double check lagi ang travel requirements ng pupuntahang bansa.

“The situation is very fluid lalo na may mga tumataas na new cases, may emerging na new variant, suddenly may mga bansa na nag-iisyu ng added quarantine or documentary requirements,” sabi niya.