MAYNILA — Dumating sa Pilipinas ang 288,000 karagdagang doses ng AstraZeneca-Oxford COVID-19 vaccine mula United Kingdom, Biyernes ng hapon.

Lumapag ang eroplanong dala ang mga bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan pinangasiwaan nina vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. at British Ambassador to the Philippines Laure Beaufils ang delivery.

Sinabi ni Galvez na sakto ang pagdating ng mga bakuna dahil nalalapit na ang planong National Vaccination Days ng gobyerno mula Nob. 29 hanggang Dis. 1.

"The LGUs are waiting for more vaccines. We have good reason (to believe) that many people will benefit from these life-saving vaccines," aniya.

"It is absolutely essential for us that we are able to help our partners during this pandemic. This is demonstrating that we're living up to this commitment," saad ni Beaufils.

At the airport with Sec Galvez & Lotis Ramin of @AstraZeneca, receiving 🇬🇧-donated Covid vaccines. This week we are giving 5.2 million doses to the #Philippines via #COVAX. Vaccines save lives. 🇬🇧 stands steadfast by its commitment to donate 100m Covid vaccines globally by 2022. pic.twitter.com/u4to0FoTaT — Laure Beaufils (@LaureBeaufils) November 26, 2021

Ang delivery na ito ay ang second batch ng 5,225,200 doses na dinonate ng UK sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX Facility.

Noong Huwebes dumating ang nasa 3,191,040 doses ng AstraZeneca vaccine. Nakatakda ang padating ng 1,746,160 pang vials ng naturang bakuna sa Sabado.

Halos 5.6 milyong COVID-19 vaccine na doses ang natanggap ng Pilipinas mula sa UK.

Nauna nang ipinangako ng British government na magdo-donate ito ng halos 100 milyong COVID-19 vaccine doses sa mga iba't-ibang bansa bago dumating ang Hunyo 2022.

Ayon sa ABS-CBN Investigative and Research Group, nakatanggap na ang Pilipinas ng halos 140 milyonh COVID-19 vaccine doses. Halos 80 milyon sa mga ito ay na-administer na sa mga Pilipino.

